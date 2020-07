Am Mittwoch ortete Christian Pilnacek im Ibiza-U-Ausschuss eine Kampagne gegen seine Person.

ÖSTERREICH. Am Mittwoch musste im "Ibiza“-Untersuchungsausschuss Christian Pilnacek, Strafrechtssektionschef im Justizministerium, als Zeuge den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. In seiner einleitenden Stellungnahme sagte er, dass ein "System Pilnacek“ eine Unterstellung sei: "Ich war nie in einem politischen Kabinett und gehöre keinem Netzwerk an", so Pilnacek.

Er sei "ausschließlich Diener des Staates" und wolle als solcher "das Ansehen des Strafrechts verstärken". Er könne weder Hausdurchsuchungen anordnen noch in diese eingreifen, betonte Pilnacek.

Vorwurf der Befangenheit

Zur "Soko Tape" erklärte Pilnacek in der Erstbefragung durch Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl, dass er der Meinung sei, dass es kein Problem sei, wenn ein ermittelnder Beamter Mitglied einer Partei sei. Die Vertreter der WKStA seien einer anderen Rechtsansicht gewesen. Der damalige Vizekanzler und Justizminister Clemens Jabloner hätte die Situation in einem gemeinsamen Gespräch befrieden wollen, sagte Pilnacek.

Bei Anzeichen für Unterlassungen bei Ermittlungen hätte das gemeldet und eine Befangenheit festgestellt werden können. Das sei aber nicht zur Kenntnis genommen worden. Es habe eine Weisung Jabloners mit Verweis auf Artikel 7 Bundesverfassungsgesetz gegeben, dass die Zugehörigkeit per se nicht den Anschein von Befangenheit auslöse.

In der Affäre rund um das Ibiza-Video sagte Pilnacek auf Fragen Pöschls, dass er rund um dieses Weisungen erteilt habe. Er habe den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien mündlich per Telefon am Freitag der Erstausstrahlung des Kurzausschnittes die Weisung erteilt, dieses Video herbeizuschaffen.

Die Schaffung von Sonderkommissionen sei aber eine Sache des Innenministers. Die Soko sollte beiden Staatsanwaltschaften, sowohl er WKStA und Staatsanwaltschaft Wien, zur Verfügung stehen. Dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft im Gegensatz zu Staatsanwaltschaft Wien vom Besitz des Ibiza-Videos durch die "Soko-Tape" aus den Medien erfahren hatte, kommentierte Pilnacek: Er finde es "interessant zu sagen, man muss immer über alles informiert sein." Dass die WKStA das nicht gut finde, verstehe er aber.

Emotional wurde es bei der Befragung durch NEOS-Fraktionschefin Stephanie Krisper. Diese wollte mehr über Pilnaceks Weisungen in Richtung der ermittelnden Staatsanwaltschaften wissen. Nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos habe er pflichtgemäß mit dem damaligen Justizminister Josef Moser (ÖVP) Rücksprache gehalten. Moser habe sich beraten lassen, was zu tun sei. "Schriftliche Aufzeichnungen gibt es keine dazu", so Pilnacek. Er habe die Oberstaatsanwaltschaft Wien dann ersucht, Ermittlungen einzuleiten, um das Video herbeizuschaffen. Es sei auch zu prüfen gewesen, ob es einen Anfangsverdacht gegeben habe. Eine schriftliche Weisung sei in diesem Fall nicht notwendig gewesen, so Pilnacek.

Die SoKo habe jedenfalls pflichtgemäß der StA Wien unmittelbar nach dem Fund des "Ibiza-Videos" berichtet. Er selbst habe das Video bis dato nicht gesehen.

Treffen mit Beschuldigten der Casinos-Affäre

Ebenfalls Thema war Pilnaceks Treffen mit Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner sowie Ex-Vizekanzler und Casinos-Aufsichtsrat Josef Pröll (ÖVP). Rothensteiner habe sich etwa über die lange Dauer der Sicherstellung seines Mobiltelefons beklagt. Es sei seine Aufgabe als Sektionschef, der die Fachaufsicht führt, sich Beschwerden über die Staatsanwaltschaft anzuhören, so Pilnacek zur grünen Politikerin Nina Tomaselli.

Auf die Frage, ob Pilnacek, weitere Beschuldigte im Casinos-Verfahren getroffen habe, wollte dieser zunächst nicht antworten. Krisper verwies auf ein angeblich halbstündiges Gespräch mit Ex-Novomaticsprecher Bernhard Krumpel. Pilnacek erklärte, er kenne den Mann nicht und konnte sich nicht an ein Gespräch erinnern.

Auf meine Frage wiederholt #Pilnacek, er kenne Ex-Novomatic-Sprecher #Krumpel nicht. Ich schlage vor, dass er ihn vielleicht doch am Ö1-Krampusfest 2019 länger gesprochen hat. Er verneint. #Zeugentobefound@neos_eu — Stephanie Krisper (@steffi_krisper) July 15, 2020

Letzter Ausschuss vor Sommerpause

Der Ausschuss tagt am Mittwoch und am Donnerstag das letze mal vor der Sommerpause. Neben Pilnacek wird am Mittwoch auch Johann Fuchs von der Oberstaatsanwaltschaft Wien und WKStA-Staatsanwältin Christina Jilek befragt. Am Donnerstag stehen die Leiterin der StA Wien, Maria-Luise Nittel, und Gregor Adamovic von der WKStA Rede und Antwort.

