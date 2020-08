Die österreichische Exekutive hat die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern verstärkt.

ÖSTERREICH. „Knapp 750.000 polizeiliche Kontrollen an der Grenze und im grenznahen Hinterland wurden seit Anfang August 2020 durchgeführt“, teilte Innenminister Karl Nehammer am Freitag per Aussendung mit. Dabei sind 1.700 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Polizei könne die Kontrollen jederzeit noch weiter intensivieren und verdichten, betonte der Innenminister.

Der Schwerpunkt werde auf Reisende aus Drittstaaten wie den Staaten des Westbalkans gesetzt. Außerdem würden Kontrollen im Hinterland stattfinden, entlang des hochrangigen Straßennetzes. „Wichtig ist, Menschen aus jenen Regionen zu kontrollieren, die besonders hohe Infektionszahlen aufweisen“ hebt Nehammer hervor. Noch wichtiger sei die "Eigenverantwortung der Menschen", die in Österreich leben, diese Regionen zu meiden.

Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden

Die Polizei führt seit Anfang März 2020 gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Kontrollen durch. Polizistinnen und Polizisten halten Fahrzeuge an und kontrollieren Reisedokumente. Die Bediensteten der Gesundheitsbehörden kontrollieren den negativen Corona-Test oder verfügen die Heimquarantäne.

