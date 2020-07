Gewaltbereit und ganz & gar nicht dem Frieden zugetan wie eigentlich das Thema der Kundgebung

Da wettert die Linke geschlossen gegen Polizeigewalt und Rassismus, dabei sind Teile dieser politischen Richtung weltweit ganz und gar nicht gegen Rassismus und Gewalt!?

So auch dieses Mal bei der „Black Lives Matter“ Demo in Wien, wo Journalisten angefeindet wurden und ich sogar tätlich angegriffen wurde, das nicht zum ersten Mal!?

Feindbild Presse:

Für manche linke aber auch rechte Aktivisten ist die Presse einfach nur ein Feindbild, da sie der Meinung sind, dass diese ohnehin nur falsch berichten würde sowie den Regierungen hörig sei.

Doch das die Mehrheit der Presse sich neutral hält wird einfach als unwahr dargestellt, somit wird eben meist sämtliche Presse als Feindbild gesehen!?

Gewaltbereitschaft gegenüber Presseleuten:

Immer wieder werden so wie bei der Demo am Donnerstagabend Presseleute von der ANTIFA angefeindet und sogar tätlich angegriffen insbesondere wenn man unter Verdacht steht einer unerwünschten politischen Linie zugehörig zu sein.

So erging es mir auch wieder mal am Donnerstag, wo ich von drei der ANTIFA zuzuordnenden Personen zum wiederholten Male angefeindet wurde und im späteren Verlauf auch tätlich angegriffen wurde!?

Man beschimpfte mich als „Nazi“ und nur Dank vieler Leute in meiner Umgebung und guter Ausrüstung konnten die Aktivisten ihr Vorhaben mich zusammen zu schlagen nicht Ausführen. So kam ich mit leichten Blessuren davon und konnte meinen Job bis gegen 23:30 weiterführen.

Und das bei einer Demo wo es gegen Gewalt und Rassismus ging …

Zu meiner Person:

Ich bin seit mehr als 15 Jahren in der Medienbranche tätig und das seit 10 Jahren an leitender Position.

Davor war ich großteils im Sicherheitsbereich tätig sowohl bei Bund, Land und auch privaten Unternehmen sowie selbstständig. So kam es auch, dass ich unter anderem auch für die FPÖ tätig war, wie es eben der Job verlangt!

Darüber hinaus war ich am Anfang meiner Medienkariere ein paar Wochen für das FPÖ nahe Onlinemagazin „Unzensuriert“ tätig, bis ich merkte, dass das Ganze nicht meiner Journalistischen Linie entsprach und ich den Verein verließ.

Dies hab ich auch in den letzten Jahren genau so immer wieder publiziert & kommuniziert, doch offenbar interessiert das manche Aktivisten nicht ….!? Dabei weis ich, dass genau jene Leute meine Artikel und Postings sehr genau verfolgen und somit wissen was Sache ist!

Schaut so ein „Nazi“ aus?

Ich wuchs in einer zu tiefst sozialdemokratischen Familie auf und war so auch in den verschiedensten Organisationen der Sozialdemokraten tätig. Ich war auch Mitbegründer von SJ Gruppen in Wien Leopoldstadt & Floridsdorf!

Darüber hinaus war ich davor auch Pfadfinder und fühle mich bis Heute diesem Verband verbunden. Auch bin ich im Katastrophenhilfsdienst als Helfer und Sanitäter tätig, habe somit auch mit allen möglichen Menschen aus den verschiedensten Ländern zu tun.

So war ich auch damals in der „Flüchtlingskrise“ im Einsatz, habe Flüchtlinge betreut, medizinisch und menschlich!

SIEHT SO EIN „NAZI“ AUS???

Ich hab es satt immer wieder angefeindet und angegriffen zu werden, nur weil ich meinen Job auch das eine oder andere Mal in Bereichen tätigen musste, welche aus Sicht so mancher Personen & Personengruppen „zu rechts“ sind!?

Manchmal kann man sich einfach den Job nicht Aussuchen!!

Liebe Aktivisten, die Ihr das Recht habt Euch zu Versammeln, was auch gut so ist in einer Demokratie, lasst uns Presseleute arbeiten und feindet uns nicht immer an! Auch wenn einer von uns mal mit Politikern und Aktivisten der jeweils anderen politischen Seite spricht, dass schreibt nun mal der demokratische Pressecodex vor und das ist gut so!

Vor allem lasst mich in Ruhe, ich habe nichts mit Rechts und Links zu tun, halte mich neutral, auch wenn es manchmal schwer fällt wenn man ständig angegriffen wird!!

E. Weber

Fotos: E. Weber (c) 2020