Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Mittwoch einige Punkte der Coronaverordnung wieder aufgehoben hat, sichert die Volksanwaltschaft betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ihre Unterstützung zu.

ÖSTERREICH. Die Volksanwaltschaft bietet allen, die zu Unrecht Strafen im Zusammenhang mit den Verordnungen zum Coronavirus bezahlt haben, ihre Hilfe bei der Rückforderung des Geldes an. Das erklärten die beiden Volksanwälte Werner Amon und Bernhard Achitz am Donnerstag.

Rückzahlung für zu Unrecht bezahlte Strafen

"Viele Menschen haben Strafen bezahlt, obwohl sie sich nicht rechtswidrig verhalten haben“, so Bernhard Achitz per Aussendung. Der Volksanwalt empfiehlt Betroffenen: "Ersuchen Sie um die Aufhebung Ihrer Strafe! Die Volksanwaltschaft unterstützt dabei gerne.“

Volksanwalt Werner Amon erklärte im Gespräch mit der APA , dass laut Verwaltungsstrafrecht Strafen von Amts wegen aufgehoben werden können. Es gebe bereits jetzt die Möglichkeit der Rückzahlung für zu Unrecht bezahlte Strafen. Allerdings müssten sich die Bürger dazu an die Behörde wenden. Die Volksanwaltschaft bietet ihre Hilfe dabei an. Das Angebot richte sich an alle, die ihre Strafe nicht selbst beeinsprucht haben und sich nicht selbst helfen könnten, so Amon zur APA.

Bisher 522 Beschwerden

Insgesamt seien bei der Volksanwaltschaft bis heute 522 Beschwerden eingelangt, sagte Amon. Aufgehoben können laut der Volksananwaltschaft allerdings nur Strafbescheide (Strafverfügung, Straferkenntnis) werden, nicht aber Organstrafmandate, die gleich ohne Verfahren bezahlt wurden, hieß es. Die Volksanwaltschaft werde aber auch Organmandate im Einzelfall prüfen, versicherte Amon, wenn sich ein Bürger an sie wendet und gegebenenfalls für die Person bei der Behörde vorstellig werden. Amon betonte im Gespräch mit der APA allerdings, dass es für betroffene Bürger einfacher und schneller ginge, wenn es eine generelle gesetzliche Regelung gäbe.

SPÖ und NEOS fordern Generalamnestie für Strafen

Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak fordert am Donnerstag einmal mehr eine Generalamnestie für Corona-Strafen: "Die Leidtragenden der türkis-grünen Schlamperei sind jene Menschen, die hohe Strafen zahlen mussten, ohne je etwas unrechtes gemacht zu haben. Das Mindeste, das die Regierung tun muss, ist sich bei den Betroffenen entschuldigen und ihnen ihre Strafen zurückzuzahlen“, so Scherak per Aussendung. Die NEOS fordern, dass es bei einschneidenden Verordnungen in Zukunft Begutachtung geben solle, damit legistische Fehler beseitigt werden können, bevor die Verordnung in Kraft tritt.

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim erklärt am Donnerstag, dass es für bereits abgeschlossene Verfahren und bezahlte Strafen eine klare, einheitliche und damit gerechte Lösung brauche. "Die Regierung soll für ihre Pfusch-Verordnungen die Verantwortung übernehmen und so rasch wie möglich einen Vorschlag für eine Generalamnestie vorlegen, den der Nationalrat dann beschließen kann. ExpertInnen bestätigen, dass dies eine adäquate Möglichkeit wäre“, sagt Yildirim.

Verfassungsgericht hebt Coronagesetze teilweise auf