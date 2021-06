Ein erster Rohentwurf für die Begrünung der Weyringergasse auf der Oberen Wieden liegt vor. Elf Baumpflanzungen und vier Grünbeete sind geplant. 20 Parkplätze müssen dafür weichen.

WIEN/WIEDEN. Die Weyringergasse soll begrünt werden, so der Wunsch vieler Anrainer. Vor zwei Jahren sammelte eine Bürgerinitiative rund 300 Unterschriften für eine Begrünung der 570 Meter langen Nebenstraße. Immer wieder war die Umgestaltung ein Thema in der Bezirksvertretung.

Die SPÖ stellte bei der letzten Bezirksvertretungssitzung im Dezember 2019 einen Antrag für die Entwicklung eines Straßenbauprojektes zur Begrünung der Weyringergasse (die bz berichtete). Dieser wurde mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, Neos und Bezirksrätin Amela Mirković (Links) mehrheitlich angenommen. Die ÖVP stimmte gegen den Antrag, Bezirksrat Clemens Gudenus (FPÖ) war nicht anwesend.

Elf Bäume und vier Beete in Planung

Die MA 28 – Straßenbau hat in den vergangenen Monaten geprüft, was technisch und baulich möglich ist. Das Ergebnis: Elf Bäume können in der Weyringergasse gepflanzt werden. Wie das Konzept genau aussieht, darüber informiert Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) an zwei Terminen in Grätzelgesprächen.

Der erste Rohentwurf zur Begrünung der Weyringergasse liegt vor.

Foto: Barbara Schuster

Der derzeitige Entwurf sieht Baumpflanzungen im Abschnitt zwischen der Favoriten- und der Argentinierstraße vor. Auch zwischen der Mommsengasse und der Prinz-Eugen-Straße sind Bäume möglich. "Im Abschnitt zwischen der Argentinierstraße und der Mommsengasse hat die Prüfung ergeben, dass wegen der Fernwärme keine Bäume gepflanzt werden können", informiert Bezirksvorsteherin Halbwidl.

"Für diesen Bereich planen wir stattdessen vier Grünbeete mit Stauden auf der Seite der geraden Ordnungsnummern." Solche Stauden gibt es etwa bereits in der Schönbrunnerstraße und in der Phorusgasse – sie sehen wie kleinere Bäumchen aus, bilden eine dichte, blühende Krone.

Zahlreiche Anrainer kamen zum ersten Grätzelgespräch mit der Bezirksspitze.

20,5 Parkplätze fallen weg

Die elf Bäume wiederum sollen auf der Seite der ungeraden Hausnummern in der derzeitigen Schrägparkspur gepflanzt werden. Wie viele Parkplätze dafür weichen müssen? "Pro Baumscheibe fallen eineinhalb Parkplätze weg, für die Grünbeete jeweils ein Parkplatz", erklärt Halbwidl. 20,5 Parkplätze würden demnach der Begrünung weichen müssen. Um dem Parkplatzdruck zu verringern, plant der Bezirk mehr Anrainerparkplätze in Grätzel einzurichten.

Stadt Wien zahlt Löwenanteil

Rund 600.000 Euro soll das Projekt kosten. 75 Prozent der Kosten sollen aus dem Zentralbudget der Stadt Wien gedeckt werden. Das habe die Stadt bereits in Aussicht gestellt. Im Zuge einer Umgestaltung will der Bezirk die Gelegenheit nutzen und auch mehr Bankerl aufstellen. Sollte das Konzept befürwortet werden, könnte der Umbau noch heuer starten.

Die 570 Meter lange Weyringergasse ist die längste unbegrünte Nebenstraße im 4. Bezirk.

"Mir ist die Rückmeldung der Anrainer sehr wichtig", so die Bezirkschefin. Sie betont: "Ich freue mich über alle Ideen und Anregungen und stehe für persönliche Termine gerne zur Verfügung." Anmeldung unter 01/4000 04 114 oder per E-Mail an post@bv04.wien.gv.at

Am Mittwoch, 2. Juni, findet das zweite Grätzelgespräch mit Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl statt. Wer sich über das Projekt informieren und mitdiskutieren will, kann das von 15 bis 17 Uhr an der Ecke Weyringergasse/Mommsengasse.