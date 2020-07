younion _ Die Daseinsgewerkschaft fordert von der Bundesregierung einen Rettungsschirm, einen Ersatz der Einnahmenausfälle. Wie sieht die finanzielle Situation in den Gemeinden durch die Krise wirklich aus?

Christian Meidlinger: Wir haben berechnet, dass den Gemeinden, die ja die größten Arbeitgeber in der regionalen Wirtschaft darstellen, heuer zwei Milliarden Euro fehlen - Wien ausgenommen. Geht man davon aus, dass 3,9 Milliarden Euro immer in die regionale Wirtschaft fließen, so fehlen hier 50 Prozent des Geldes. Darum brauchen wir nicht nur die Förderung von Investitionen, sondern einen Rettungsschirm, wie in Deutschland, einen Ersatz für die Einnahmenausfälle.

1 Milliarde Euro wurde ja von der Regierung in Aussicht gestellt...

Das ist richtig, dieses Geld ist aber an Investitionen gebunden. Der Bund übernimmt dann 50 Prozent der Kosten. Wenn eine Gemeinde aber kein Geld für Investitionen hat, dann fließt auch kein Geld. Wir haben in Österreich rund 300 Gemeinden, die jetzt schon finanziell ruiniert sind. Bis Ende der Krise kann sich diese Zahl verdoppeln bzw. verdreifachen. Es kann also sein, dass zum Jahresende bis zu 800 Gemeinden kein Geld mehr haben. Wenn eine Gemeinde kein Geld hat, dann spart sie naturgemäß bei den Investitionen, etwa beim Ausbau von Infrastruktur, von Bildungsstätten, bei Ortsbildverschönerung. Auch bei den Kultursubventionen wird gespart, sowie beim Gemeindepersonal.

Um welche Gemeinden handelt es sich bei denen, die jetzt "krachen"?

Mehr als die Hälfte der Gemeinden veröffentlichen ihre Finanzdaten bereits im Internet. Man kann das quasi „live“ mitverfolgen. Es ist aber nicht so, dass eine Gemeinde von heute auf morgen „kracht“. Es ist ein langsamerer Prozess und hängt auch mit den Rücklagen zusammen.



Sie fordern ja eine Kredit-Erleichterung für Gemeinden.

Das ist korrekt. Doch die Banken haben ihre Vorgaben, genauso wie vor der Krise. Da kracht es jetzt sowohl bei Unternehmen, sowie bei Gemeinden gewaltig.

Bei Auftragsvergaben sollen regionale Unternehmen Vorrang bekommen. War das nicht vorher auch schon so?

Ja, bis zu gewissen Beträgen konnte man bisher Aufträge direkt an Unternehmen in den Regionen vergeben, ohne, dass man österreichweit oder EU-weit ausschreiben muss. Wir fordern, dass diese Beträge für regionale Betriebe erhöht werden.

Wie entstanden die Einnahmeausfälle in den Gemeinden konkret?

Das hängt von der Struktur der Gemeinde ab. Von jenen 1,3 Millionen Arbeitnehmern, die in Kurzarbeit sind, fehlt die Kommunalsteuer. Auch in den Tourismusregionen gibt es Einnahmeausfälle. Zudem sinken die Ertragsanteile. Im Bund fehlen vom Jänner bis Mai rund elf Prozent an Einnahmen, dieses Minus wird 1:1 weitergegeben.

Sie fordern einen Ausbau von Ausbildungsplätzen. Wer soll das finanzieren?

Viele Schulabgänge und Jugendliche hatten während der Krise keine Möglichkeit, sich einen Arbeitsplatz zu suchen, denn viele Betriebe hatten einfach geschlossen. Darum ist die Jugendarbeitslosigkeit um über 100 Prozent gestiegen, bei gleichzeitig dramatischem Absinken der angebotenen Lehrstellen. Wir fordern, dass mit dem Rettungsschirm auch Ausbildungsplätze finanziert werden. Manche Gemeinden gehen mit gutem Beispiel voran. In Wien haben wir erreicht, dass wir im ersten Lehrjahr eine Verdoppelung der Lehrstellen haben werden. Andere Gemeinden wollen nachziehen. Aber wir brauchen das flächendeckend, um Jugendliche von der Straße zu holen. Und, wenn die Wirtschaft wieder anfährt, brauchen wir entsprechende Fachkräfte. Denn es gehen demnächst viele in Pension, daher brauchen wir den Nachwuchs. Daher sollte man in Ausbildungsplätze investieren.

Wie sieht es mit digitaler Infrastruktur aus?

Wir haben in der Krise gelernt, dass man viel über digitale Plattformen erledigen kann. Viele Kommunen bieten viele Dienstleistungen digital an. Das gehört auch ausgebaut. Da müssen wir in der Hardware, aber auch in der Software investieren, damit die Bevölkerung mitziehen kann.

Pflege ist ein wichtiges Thema der Zukunft. Der Ausbau der Pflege steht ohnehin im Regierungsprogramm. Was geht Ihnen da konkret ab?

Es fehlt ein bundeseinheitlicher Schlüssel, wieviel Personal auf wieviel Pflegebedürftige Personen kommen soll, auch abgestuft nach dem Schweregrad der Pflege. Das gilt für Pflegeeinrichtungen und den externen Bereich. Zudem brauchen wir die notwendigen Ausbildungsplätze. Viele Bundesländer haben ihre Ausbildugsstätten zugesperrt, etwa bei den Krankenanstalten. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut müssen wir bis zum Jahr 2030 24.000 Menschen in dem Bereich zusätzlich ausbilden, um die demographischen Entwicklung abzufangen. Bis 2050 werden 79.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Da braucht es mehr Engagement. Vorstellbar wären Varianten über einen zweiten Bildungsweg, oder AHS bzw. BHS-Varianten, den Beruf der Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz anzubieten. Da sind die Länder gefragt.

Das Gemeinde-Bonitätsranking 2020