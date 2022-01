„Grandmaster Flash was Hip Hop in the same way Velvet Underground was Punk. Or King Tubby was dub. Or Wiles was grime. They were predecessors, making the music before it even had a name.“ (Tom Wakins)

Und diese Ikone der Hip Hop History, Joseph Saddler aka Grandmaster Flash, stattete dem Wiener Undergroundclub Fluc im November 2021 einen sensationellen Besuch ab. „Hip Hop People, Places & Things“ war das Motto des Abends. Dabei handelte es sich um kein konventionelles DJ-Set, sondern um eine kongeniale Mixtur aus Lecture, Visuals und Hot Dance Beats.

Grandmaster Flash präsentierte live hinter den Turntables die Hintergründe der Hip Hop History, die Ursprungsorte der Bewegung in den 70ern (die Blockparties in der New Yorker Bronx) und die prägenden Stars der Szene. Der aus Barbados stammende Künstler selbst war der Erfinder des Cuttings, des Backspinnings und des Phasings. Und er war ein ungekrönter Meister des Scratching, das von seinem Weggefährten Grand Wizard Theodore kreiert wurde.

Der erste kommerzielle Hip-Hop-Hit, „Rapper´s Delight“, stammte 1979 von der Sugarhill Gang, deren Label auch Grandmaster Flash und seine Furious Five unter Vertrag nahm. Der größte Hit der Jungs aus der South Bronx, „The Message“, eine sozialkritische Hymne über Armut, Frustration und Kriminalität in den Ghettos von New York, folgte im Jahr 1982 und stand auch im Mittelpunkt des zweistündigen Rap-, Funk- und Soul-Reigens im Fluc, bei dem die begeisterten Besucher ekstatisch und schweißüberströmt abtanzten.

Grandmaster Flash legt übrigens Wert darauf, dass die Hip Hop-Szene sich aus vier verschiedenen Elementen zusammensetzt: Rap, Breakdancing, Graffiti und das Djing hinter den Turntables. Das beherrscht der 1958 geborene Künstler auch heute noch, garniert mit aufpeitschenden Vocals und groovigen Tracks.

„Can I kick it“, „Ghetto Supastar“, „Walk this Way“, „Tom´s Diner“ (Suzanne Vegas Klassiker im genialen DNA-Remix), „Gangsta´s Paradise“ und „Jump around“ rauschten im Rahmen einer audiovisuellen Hip Hop-Zeitreise durch die Ohren der Fans. Und natürlich „White Lines“ von Grandmaster Flash selbst, das er in den 90ern mit den Pop-Superstars von Duran Duran neu aufgenommen hat.

Abzocke durch die Plattenfirmen („Abgespeist haben die uns mit ein paar Autos“), geplatzte Plattenverträge, Drogensucht, Betrügereien durch seine besten Freunde. Grandmaster Flash schreibt in einer Autobiographie von seinen Niederlagen im Leben. Der Familienvater, der 2007 gemeinsam mit den Furious Five als erste Hip Hop-Band in die Rock´n Roll of Fame aufgenommen wurde, gilt allerdings als Mastermind der Hip Hop- und -DJ Culture, auf dessen Roots sich auch 40 Jahre später noch junge Stars der Szene berufen. Und er garantiert mit seinen Skills und seiner Track-Auswahl noch immer für volle Dancefloors.

www.oliverplischek.at