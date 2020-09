Der Österreichische Gemeindebund lud am 27./28. August zu den kommunalen Sondergesprächen. In diesem Rahmen standen die beiden Bürgermeisterinnen, die auch gleichzeitig Vizepräsidentinnen des Geimeindebund sind, Sonja Ottenbacher aus dem Salzburger Stuhlfelden und Roswitha Glashüttner, Bürgermeisterin im steirischen Liezen, den Regionalmedien Austria (RMA) Rede und Antwort zum Thema Frauen in verantwortungsvollen Positionen.

RMA: Wie ist es als Frau, Bürgermeisterin zu sein? Was für Herausforderungen kommen auf Sie zu?



SONJA OTTENBACHER: Ich bin schon seit 16 Jahren Bürgermeisterin, da hat sich einiges verändert. Wir konnten durch viel Öffentlichkeitsarbeit im Gemeindebund auch Vieles erreichen und manche Sichtweisen verändern. Am Anfang war eine Frau an vorderster Front schon ungewöhnlich. Da wird man genau beobachtet: Wie spricht sie, was hat sie an, etc. Jetzt ist eine Frau in dem Amt nicht mehr so außergewöhnlich, aber trotzdem sind wir noch eine kleine "Spezies". Im Gemeindebund sind wir zwei weibliche Vizepräsidentinnen. Da musste sogar die Verfassung für uns geändert werden. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Das sind Zeichen und Appelle, dass sich auch in der Frauenpolitik etwas verändert.

ROSWITHA GLASHÜTTNER: Ich bin seit zwei Jahren Bürgermeisterin, davor war ich 20 Jahre lang im Gemeinderat. Der Unterschied, wenn man vorne steht, ist enorm. Man steht vor großen Herausforderungen und auch vor der Frage: Schafft sie das überhaupt? Bei Männern wird das nicht überlegt. Für uns ist es daher wesentlich schwerer, weil die Erwartungshaltung viel größer ist. Und wir wollen immer 100 Prozent leisten. Wir gehen nie unvorbereitet zu Terminen, weil wir nicht angreifbar sein wollen. Würden wir leichtfüßiger an die Sachen herangehen, wäre es wahrscheinlich leichter.

Was würden Sie Frauen raten, die skeptisch gegenüber verantwortungsvollen Positionen sind?

ROSWITHA GLASHÜTTNER: Mut haben und sich hinstellen, Nicht lange überlegen. wir haben so viel Potential und schaffen es genauso. Wir haben auch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir müssen nur ein bisschen mutiger sein. Es hat immer geheißen, wir brauchen Frauen, aber da sind dann keine. Das ist nicht gut.

SONJA OTTENBACHER: Ja, Frauen sollten sich mehr trauen, weil es kann ja nicht viel passieren. Wir müssen das auch vermitteln, dass Frauen sehen, was alles möglich ist. Die Jüngeren nehmen das zum Glück schon anders wahr. Ältere sind noch vorsichtiger, weil gerade das Amt der Bürgermeisterin nicht den Ruf hat, sehr familienfreundlich zu sein. Wichtig ist das Wissen, dass man es kann. Viele haben ja Angst, dass da Themen verlangt werden, über die man nichts weiß: Finanzen, Bau, Kanalisation. Dafür haben wir aber Fachkräfte. Da gibt es auch Richtlinien. Die wirklich harten Themen sind soziale Themen. Aber da sind wir sowieso stark.

Was für politische Rahmenbedingungen bräuchte es in Österreich, damit mehr Frauen sich in verantwortungsvolle Positionen trauen?

SONJA OTTENBACHER: Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, bestimmte Abläufe anders zu organisieren. Und, dass nicht nur frauenpolitische Zeichen gesetzt, sondern Frauenpolitik auch gelebt wird. Sei es in der Kinderbetreuung, bei sozialer Absicherung, Mutterschutz. Einfach, dass es Frauen auch möglich ist, zu arbeiten.

ROSWITHA GLASHÜTTNER: Ich finde auch, die Frauenquote sollte eingehalten werden. Kürzlich gab es in der Steiermark Gemeinderatswahlen. In Liezen haben wir das Reißverschlusssystem bis Platz 25 erfüllt und bei elf Mandaten fünf Männer, sechs Frauen eingesetzt. Man muss ganz unten an der Basis anfangen, dass Frauen in kleinen Bereichen beginnen können und an ihren Arbeiten wachsen. Es ist aber nicht immer einfach, die Quote zu erfüllen. Mütter müssen besonders berücksichtigt werden, was Kinderbetreuung anbelangt. Und ein Karenzanspruch auch in der höheren Politik wäre wichtig, etwa für Ministerinnen.

SONJA OTTENBACHER: Am Land tut man sich mit der Quote schwerer. Oft kriegt man die Frauen einfach nicht zusammen. Wir versuchen sie zu motivieren, aber es liegt dann oft an den Frauen selbst. Ohne Motivation kommt man nicht zur Quote. Darum ist Aufklärung ganz wichtig. Viele haben Angst, dass der Job nicht familienfreundlich ist. Man muss leider auch zu Hause die richtigen Rahmenbedingungen haben, damit es funktioniert. Es hat sich aber insgesamt innerhalb der letzten zehn bis 15 Jahren enorm viel getan: In dieser Zeit ist die Anzahl an weiblichen Bürgermeistern von 78 auf 185 Frauen gewachsen. An diesem Zuwachs sieht man, dass es funktioniert.