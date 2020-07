Rund eine Milliarde an Erstattungen stehen derzeit bei der AUA-Mutter Lufthansa noch aus.

ÖSTERREICH. Die Austrian Airlines (AUA) arbeitet derzeit an der Rückerstattung der Ticketpreise für coronabedingte Flugausfälle an die Kunden. Die Lufthansa-Tochter will die Refundierungen für stornierte Tickets bis Ende August erledigen, teilte ein Sprecher am Montag der APA mit.

Das Zahl der Anfragen habe in der Coronakrise ein historisches Niveau erreicht. Man sei sich dessen bewusst, dass die Situation für die Fluggäste nicht zufriedenstellend sei, und man entschuldige sich dafür, hieß es weiter.

Keine Gutscheine

Grundsätzlich müssen die Fluggesellschaften bei Stornierungen den Ticketpreis innerhalb einer Woche zurückerstatten. Die AUA-Mutter Lufthansa hatte zu Beginn aber versucht, Kunden Gutscheine für ausgefallene Flüge anzubieten. Dies scheiterte aber an der EU-Kommission und hatte einen Rückstau zu Folge.

1,4 Milliarden bereits zurückbezahlt

Die Lufthansa will nun mit ihren Töchtern AUA und Swiss alle Rückzahlungen bis Ende August abwickeln. Insgesamt sind bis Ende Juni bereits 1,4 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Rund eine Milliarde an Erstattungen steht aber noch aus.

