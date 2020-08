Künftig wird für den Einsatz von Drohnen nur eine Registrierung notwendig, und der Nachweis, dass man Drohnen fliegen kann. Dafür muss man einen Mulitplechoice-Test machen. Ausgenommen davon sind Spielzeugdrohnen.

ÖSTERREICH. Hier einige Fragen und richtige Antworten aus der künftigen Prüfung zum Einsatz von Drohnen, der ab 2021 EU-weit gelten wird. Dafür braucht man keine 300 Euro mehr zahlen, auch die Bewilligung fällt weg.

Die richtigen Antworten sind fett markiert!

Welche Aussage zum Flug über Menschenansammlung ist richtig?



a) Der Flug über Menschenansammlungen ist erlaubt, wenn die Flughöhe mindestens 120 Meter beträgt.

b) Der Flug über Menschenansammlungen ist erlaubt, wenn zuvor die Einwilligung der Personen vorliegt.

c) Der Flug über Menschenansammlungen ist erlaubt, wenn die Personen an dem Einsatz unbeteiligt sind.

d) Der Flug über Menschenansammlungen ist in der Kategorie Open verboten.



Ist das Transportieren von Gefahrgut in der Kategorie Open erlaubt?



a) Nein, in der Kategorie Open ist das Transportieren von Gefahrgütern verboten.

b) Ja, bis zu 250g Gefahrgut können transportiert werden.

c) Nein, außer es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor.

d) Ja, bis zur Grenze der jeweiligen Unterkategorie.

Wie erkenne ich während dem Drohnenflug eine Menschenansammlung?



a) Innerhalb einer Menschenansammlung kann sich eine Person nicht frei bewegen.

b) Eine Gruppe an Personen zu Hauptverkehrszeiten ist eine Menschenansammlung.

c) Eine Einkaufstraße enthält immer Menschenansammlungen

d) Eine Gruppe von drei oder mehr Personen bildet eine Menschenansammlung



Welcher der Folgenden ist KEIN Teilnehmer der bemannten Luftfahrt?

a) Paragleiter und Fallschirmspringer

b) Segelflugzeuge und Hängegleiter

c) Ferngesteuerte Modellflugzeuge

d) Helicopter emergency medical service (HEMS) Luftfahrzeuge

