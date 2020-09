Die Corona-Krise stellt Österreichs Wirtschaft auf die Probe. Das hat auch massive Auswirkungen auf die größte Arbeitgebersparte, das Gewerbe und Handwerk, wie aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria und der Wirtschaftskammer (WKÖ) zeigen.

ÖSTERREICH. In sechs Monaten Wirtschaftsleben mit dem Coronavirus habe man den "schärfsten Konjunktureinbruch der Nachkriegsgeschichte erlebt", erklärt Christina Enichlmair von der KMU Forschung Austria bei einer Pressekonferenz am Dientag. Die KMU Forschung hat in den Monaten Juni, Juli und August erhoben, wie es den heimischen Betrieben ergangen ist. Die Corona-Pandemie hat das Gewerbe und Handwerk stark getroffen: "Die Auftragseingänge und Umsätze sind stark zurückgegangen, seit März und April um Minus 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr", so Enichlmaier. Seit Mai habe sich wieder eine Erholung abgezeichnet. Im Juli und August lag man bei einem Umsatzminus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zum Vergleich lag das Umsatzminus im 4. Quartal 2019 bei nur -0,2 Prozent, "daran sieht man, wie stark die Corona-Pandemie das Gewerbe und Handwerk getroffen hat", merkt die Expertin an.

Umsatzrückgang von bis zu 90 Prozent



Insgesamt sind im Zeitraum von Jänner bis August die Umsätze in der Branche um 12 Prozent zurückgegangen, umgerechnet um mehr als 8 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Bereits im April gaben sieben von 10 Unternehmen laut KMU-Umfrage an, dass ihr Umsatz um knapp die Hälfte (46,3 Prozent) gesunken ist. Nach einer leichten Erholung gaben im August 14 Prozent der Unternehmen an, dass ihre Auftragseingänge bzw. Umsätze wieder gestiegen sind. Bei 4 vier von 10 Unternehmen sind Auftragseingänge aber nach wie vor gesunken, durchschnittlich um rund 24 Prozent. Besonders schlecht gehe es dem Bereich Kreativ/Design, Gesundheit/Wellness und Bauinstallation/Ausbaugewerbe. Besonders die Eventbranche war betroffen. Im April führte die Krise zu Umsatzeinbußen von rund 60 Prozent im Sektor Kreativ/Design. Im Juni, Juli und August habe es zwar eine Erholung gegeben, "aber nicht in so einem starken Ausmaß, wie im Gewerbe und Handwerk insgesamt", sagt Enichlmaier. Im Bereich Gesundheit und Wellness hatten Friseurbetriebe und Fußpfleger, Kosmetiker und Masseuere im Lockdown einen Umsatzrückgang von bis zu 90 Prozent. Im Mai gab es bei den Friseuren wieder eine Erholung (Plus 3 Prozent), Fußpfleger und Masseure verzeichneten aber immer noch ein Minus von 32 Prozent bei der Umsatzentwicklung.

"Es ist Feuer am Dach"

Bei einem Umsatzverlust von 8 Milliarden Euro seit Mitte März ist "Feuer am Dach", warnt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Es fehlen die Neuaufträge. Wir haben einen Sockelverlust von 7 Prozent im Handwerk und Gewerbe". Die Verlustrechnung werde immer höher, so Scheichelbauer-Schuster. "Alleine im August fehlen rund 600 Millionen an Umsatz. Wenn sich die Lage nicht verändert, kommt jedes Monat ein ähnlich hoher Fehlbetrag dazu." In der Endabrechnung würden der gesamten Sparte etwa 11 Milliarden Euro Umsatz fehlen, so die Obfrau. Dabei sei eine mögliche zweite Coronawelle noch gar nicht einkalkuliert.

"Das Schlimmste mag hinter uns sein, aber die Erholung ist nach dem Corona-Lockdown frühzeitig zum Erliegen gekommen", warnt Renate Scheichelbauer-Schuster.

Bei 33.000 heimischen Gewerbe und Handwerkbetrieben sei im August immerhin noch mehr als ein Viertel des Umsatzes weggebrochen, so Scheichelbauer-Schuster. Die Unsicherheit bei den heimischen Unternehmen dämpft auch die Investitionsbereitschaft. Laut WKÖ planten zuletzt nur noch 23 Prozent der Unternehmen, Investitionen vorzunehmen. Vor der Krise waren es noch 49 Prozent.

Scheichelbauer-Schuster befürchtet, dass zahlreiche Betriebe im Handwerk und Gewerbe wegbrechen könnten. "Das bedeutet, dass sich die Lebensqualität in den Regionen für die Bevölkerung verschlechtert." Das Netzwerk der Zulieferbetriebe, speziell für den dringen notwenigen Export, sei gefährdet. Daher brauche es jetzt Konjunkturimpulse. Die WKÖ schlägt etwa einen Handwerkerbonus vor. "Bei Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten sollten 25 Prozent der Arbeitskosten bis zu einem Föderbetrag von 5000 Euro gefördert werden", erklärt Reinhard Kainz, Geschäftsführer Bundessparte Gewerbe und Handwerk. Ein zweite Maßnahme sei der Reperaturbonus, der seit 1.September 2020 gilt. Für Reperaturleistungen wird , die Mehrwertsteuer von 20 auf 10 Prozent reduziert. Der Hacken dabei: "Der Geltungsbereich ist sehr eingegrenzt. Den Bonus gibt es nur für Fahrräder, Schuhe und Kleidung", bemängelt Kainz. Das greife viel zu kurz. Der Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk fordert daher eine Ausweitung des Reperaturbonus auf Reparaturen von Elektrogeräten. "Das wäre ein Nutzen für die Konsumenten und ein Vorteil für das Handwerk", bei den Betrieben bleibe das Know How für Reperaturen so aufrecht und auch der ökologischer Gesichtspunkt sei hervorzuheben.

Größter Lehrstellenüberhang in Oberösterreich

Regional zeigt sich bei den offenen Lehrstellen in der Sparte Handel und Gewerbe ein starkes Ost-West-Gefälle. Die Zahlen der WKO weisen die Anzahl der verfügbaren Lehrstellen minus der Zahl der Lehrstellensuchenden pro Bundesland aus. Während es in Wien einen deutlichen Lehrstellenmangel mit mehr als 3.700 fehlenden Stellen im August gibt, ist dieser in Niederösterreich (-427 Lehrstellen) und dem Burgenland (-47) in einem geringerem Ausmaß vorhanden. In allen anderen Bundesländern gibt es einen Lehrstellenüberhang, allen voran in Oberösterreich (1.872 Lehrstellen), Salzburg (1.014) und Tirol (916). ´In der Steiermark gab es im August einen rechnerischen Lehrstellenüberhang von 330 Lehrstellen, in Vorarlberg 274 und in Kärnten 182 verfügbare Lehrstellen.