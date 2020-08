In Kooperation mit Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe gründet der ORF die Plattform "Österreich hilft Österreich".

ÖSTERREICH. Die dritte "Hilfsmarke" des ORF soll zugunsten durch die Pandemie benachteiligter Menschen in Österreich entstehen, nach "Licht ins Dunkel" und "Nachbar in Not". Mit "Österreich hilft Österreich" sollen gemeinsam alle Kräfte des Landes zusammengetrommelt werden, um die Krise bestmöglich zu meistern.

Der Öffentlich-Rechtliche setzt alle seine Medien für diese bundesweite Aktion des Zusammenhalts ein. Bewerbung und Spendenaufrufe mit redaktionellen Aufarbeitungen und Hintergründen erfolgen im Fernsehen, Radio und online national sowie regional. Auch Kooperationen mit anderen Medienhäusern seien angedacht. Mit der landesweiten Hilfs- und Spendenaktion will der ORF ein starkes Zeichen der Solidarität in unserem Land setzen.

Verantwortet wird die Hilfsmarke von Pius Strobl, Leiter der ORF Corporate Social Responsibility. Initiiert wurde sie Gerüchten zufolge auf Wunsch des Bundeskanzleramtes.