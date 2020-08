Das Europäische Forum Alpbach (EFA) findet von 23. August bis 3. September unter dem Generalthema "Fundamentals" in völlig neuer Form statt: vorwiegend als Onlinekonferenz und nur mit sehr reduzierter Präsenz vor Ort. Außerdem kommt der Jugend dieses Jahr eine besondere Rolle zu. Alumni-Organisationen des Forums aus vier Kontinenten tragen mehr als 50 Veranstaltungen zur Konferenz bei.

ÖSTERREICH. EFA-Präsident Franz Fischler über die heurige Veranstaltung des Forum Alpbach, das, wie fast alle Veranstaltungen von der Corona-Pandemie geprägt ist, im Vorfeld: „Gerade als die Mitgliedstaaten der Union eine funktionierende Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus am notwendigsten hatten, zogen sie sich angstvoll in ihre nationalen Strukturen zurück und versuchten, alles allein zu lösen. Ein solches Verhalten ist für uns als EU-BürgerInnen fatal“. Das Forum sehe sich daher mehr denn je gefordert, allen, die sich tagtäglich für ein geeintes Europa einsetzen, einen Rahmen zu bieten, um sich miteinander zu vernetzen und mit Zuversicht und neuen Ideen auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu antworten."

Umwelt und Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit wird beim diesjährigen Forum Alpbach im Programm groß geschrieben. So beteiligen sich viele VertreterInnen der Wirtschaft und andere Partner des Forums mit der Abhaltung von sogenannten "Alm Talks" am Programm. Diese werden während des Forums aufgezeichnet und nach Ende des Forums Alpbach der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das Klimaschutzministerium etwa beschäftigt sich mit den "Pionieren der Eenergiegemeinschaften" und bringt Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter auf einem Panel zusammen. Auch der "Betriebsstandort im Lichte des ökologischen und sozialen Wandels" wird ein Thema sein. Dieses hat sich die niederösterreichische Wirtschaftsagentur ecoplus gewählt und wird es unter anderem mit Landesrat Jochen Danninger diskutieren. Wie die Krise ein "Turbo für Nachhaltigkeit" sein kann, beschäftigt den Klima- und Energiefonds Österreichs.



Prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet

Unter den SprecherInnen sind heuer Gesundheitsexpertinnen wie Faith Osier, Professorin für Malaria-Immunologie am Zentrum für Infektionskrankheiten der Universität Heidelberg, die Leiterin der Gesundheitsabteilung der OECD, Francesca Colombo und die Leiterin der Wissenschaftskommunikation am Robert Koch Institut in Berlin, Mirjam Jenny.

Außerdem werden die spanische Außenministerin Arancha Gonzales, der argentinische Wirtschaftsminister Mártin Guzmán, die ehemalige Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Catherine Ashton, der Präsident der Europäischen Investmentbank, Werner Hoyer, Dorothy Tembo, Executive Director des International Trade Centre in Genf, Sabine Weyand, Generaldirektorin für Handel bei der Europäischen Kommission und der Europäische Kommissar für Wirtschaft und Kapitaldienstleistungen Valdis Dombrovskis erwartet.

Die Wirtschaft vertreten etwa der CEO der Roche Group, Severin Schwan, Lucas Joppa, Chief Environmental Officer von Microsoft und Erich Tauber, CEO der zu einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forschenden Themis Bioscience. Auch langjährige Gäste des Forums Alpbach wie der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, die Ökonomin Mariana Mazzucato und Jeffrey Sachs werden heuer wieder mit dabei sein.

Eröffnen wird das Forum Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Darüber hinaus haben mehrere Mitglieder der Österreichischen Bundesregierung ihre Teilnahme zugesagt: Rudolf Anschober, Heinz Faßmann, Leonore Gewessler, Karoline Edtstadler, Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger.

