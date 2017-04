27.04.2017 - Pflanze des Tages - Gelber Lerchensporn

27.04.2017, 09:46 Uhr

Ursprünglich ein Neophyt - heute eingebürgert und verwildert

Der, Synonym Pseudofumaria lutea) ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Der Gelbe Lerchensporn ist eine mehrjährige krautige Pflanze mit Wuchshöhen bis 20 cm. Die kahlen und hellgrünen bis leicht bläulich-grünen Laubblätter sind doppelt bis dreifach gefiedert. Die Fiederabschnitte sind meist nicht mehr als eineinhalb mal so lang wie breit. Am Grunde sind sie lang keilförmig verschmälert und vorne oft gelappt.

Diedes Gelben Lerchensporns erscheinen von Mai bis September und stehen in endständigen, bis 16-blütigen traubigen Blütenständen. Diese Blütenstände sind zuerst dicht, aber sie verlängern sich später. Die zwittrigen Blüten sind zygomorph und 14–20 mm lang. Die Blütenhüllblätter sind gelb, wobei die beiden äußeren Blütenhüllblätter oft, aber nicht immer, heller zitronengelb sind, die beiden inneren etwas dunkler orange-gelb. Die Samen des Gelben Lerchensporns werden durch Ameisen verbreitet.Dieerfolgt durch langrüsselige Insekten wie z.B. durch das Taubenschwänzchen, das problemlos an den Nektar gelangt. Andere, vor allem kursrüsselige Insekten, müssen die Blüte aufdrücken, um an den Nektar zu gelangen. Sie schließt sich nach dem Besuch aber nicht wieder, so zeigt sie an, dass sie bereits besucht wurde.Der Gelbe Lerchensporn, ein Neophyt, stammt aus warmen Regionen der südlichen Alpen, wurde u.a. Bis nach Österreich verschleppt und gilt nun bereits als Wildpflanze.Der Gelbe Lerchensporn gedeiht am besten auf gut durchsickerten, felsig-steinigen Böden, die kalkhaltig, ja kalkreich sein sollten. Er bevorzugt Gegenden mit milden Wintern, wird als Zierpflanze in Steingärten eingebracht.Der Gelbe Lerchensporn wächst gerne in/an Mauern in luftfeuchter Lage, er ist kalkliebend und wächst in der collin bis montanen Höhenstufe. Vielerorts wächst er verwildert.Literatur: Exkursionsflora von Österreich (W. Adler, K. Oswald, R. Fischer), NABU