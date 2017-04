28.04.2017 - Pflanze des Tages - Klatschmohn

28.04.2017, 07:36 Uhr

Blume des Jahres 2017

Der(Papaver rhoeas), ein ein- bis überjähriges Samenunkraut aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Er ist 30-80 cm hoch mit aufrechtem, steifhaarigem aber unverzweigtem Stängel.Die Blätter sind lang-lanzettlich, einfach bis doppelt gefiedert, zunächst als Rosette ausgebildet. Der Klatschmohn hat nur wenige Stängelblätter.Blühzeit ist April bis in den Herbst. Typisch für den Klatschmohn sind seine 5-8 cm großen Blütenblätter kräftig rot, meist mit großem schwarzem Grundfleck.

Jedebildet rund 2,5 Millionen Pollenkörner, die in den Morgenstunden bis ca. 10 Uhr abgegeben werden. Hummeln erhöhen diese Abgabe durch Vibrieren (Buzzing), das als lautes Brummen hörbar ist. Die Frucht ist eine Kapselfrucht.Der Klatschmohn ist schwach giftig. Alle Pflanzenteile enthalten Alkaloide, besonders der weiße Milchsaft. Bei übermäßigem Verzehr von Pflanzenteilen, insbesondere der Samen kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen sowie Bauchschmerzen kommen.Die Art stammt aus dem wärmeren Mittelmeerraum und drang zusammen mit dem Getreide während der Jungsteinzeit nach Norden, Heute ist der Klatschmohn weltweit verbreitet, bei uns kommt er bis zu einer Meereshöhe von ungefähr 1000 Metern vor, darüber hinaus wird es ihm zu kalt.Klatschmohn wächst besonders gerne auf kalk- und nährstoffreichen Lehm- bis Tonböden.Durch intensive Bekämpfung in den letzten Jahrzehnten ist der Klatschmohn selten geworden, erst in den letzten Jahren, kann man diese zarten Blumen an Wegrändern, in Feldern oder an Ruderalstandorten wieder häufiger bewundern.Literatur: Exkursionsflora von Österreich (W. Adler, K. Oswald, R. Fischer), NABU, Unkräuter in Feld-Obst-und Gartenbau, Kosmos Pflanzenführer