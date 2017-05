Gewinnspiel: Abend mit einem Mannsbild im Akzent

Michael Hufnagl schrieb vier Jahre lang für ein österreichisches Frauenmagazin die Kolumne "Mannsbilder", in der er auf heitere, ironische und auch charmante Weise die männliche Gedankenwelt in Bezug auf Frauen schilderte. Seine scharfsinnigen Beobachtungen hat Hufnagl nun in seinem neuen Programm "Abend mit einem Mannsbild" zusammengetragen, mit dem er am 18. Mai und 23. Juni um 19.30 Uhr im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) auftritt. Hufnagl lädt sein Publikum zu einem sprachakrobatischen und vor allem humorvollen Rendezvous ein.

Tickets gewinnen

Karten (25 €): Tel. 01/501 65-3306, www.akzent.at Die bz verlost bis 15. Mai 2017 je 1x2 Karten beide Vorstellungen!