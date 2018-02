Gewinnspiel: "All you need is Love!?": Herzlich lachen über die Liebe

Gabriela Benesch und Erich Furrer zeigen in ihrem Kabarettprogramm "All you need is Love!?", wie komisch die Liebe sein kann. In witzigen Szenen mit pointierten Dialogen, inspiriert von Texten von Kurt Tucholsky, Loriot, Karl Valentin, Christine Nöstlinger u.a., gehen sie den Tücken des Ehealltags, der Liebe und all ihren herzerfrischenden Missverständnissen auf den Grund. Untermalt wird der Kabarettabend am 19. Februar im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) mit Musik von James Brown, Bobby McFerrin, der Beatles, Nat King Cole u.v.m. Beginn ist um 20 Uhr.

Tickets gewinnen

Karten (24 Euro): www.akzent.at Die bz verlost bis 16. Februar 2018 2x2 Karten für das Musikkabarett!