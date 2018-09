Gewinnspiel: Mit Cissy Kraner und Hugo Wiener nach Caracas

12.09.2018, 07:00 Uhr

Elektro-Swing trifft Wienerlied

Kraner, die heuer 100 Jahre alt geworden wäre, ist das weibliche Pendant zu Bronner, Qualtinger und Co. und wurde als Interpretin legendärer Chansons wie "Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn" oder "Der Vamp von Favoriten" berühmt. Begleitet wurde sie dabei von dem Komponisten und Liedtexter Hugo Wiener am Klavier. 1938 lernten sich die beiden während eines Gastspiels in Bogotá kennen und eröffneten später eine Pianobar in Caracas.Mit einer Mischung aus witzigen Texten, Elektro-Swing, Wienerlied und klassischer Klavierbegleitung erzählt das Musiktheaterstück von der Liebe der beiden, ihrer Suche nach neuen Ausdrucksformen in einem fremden Land und der Entwicklung ihres unverwechselbaren Stils, mit dem Kraner und Wiener schließlich 1950 aus dem Exil nach Wien zurückkehrten.Am 12. Oktober schlüpfen Rita Hatzmann und Georg O. Luksch um 19.30 Uhr im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) in die Rollen der beiden großen österreichischen Künstler.

