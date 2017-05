Gewinnspiel: Mit dem historischen Salonzug zum Narzissenfest

Zwei bz-Leser haben die Chance, im edlen Salonwaggon vom Westbahnhof bis nach Bad Aussee zu fahren.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni blüht im Ausseerland die Stern-Narzisse. Rund um die weiße Blume findet darum heuer vom 25. bis 28. Mai das Narzissenfest – Österreichs größtes Blumenfest – bereits zum 58. Mal in Bad Aussee statt. Ein Highlight sind neben Volksmusik, Brauchtum und Handwerk aus dem Salzkammergut die im Stadtzentrum Bad Aussees ausgestellten Blumenfiguren. Am 28. Mai können diese um 11.30 Uhr in einem Festzug in Richtung Grundlsee bestaunt werden, wo sie ab 14.30 Uhr ihren Korso per Boot fortsetzen.

Fahrt mit historischem Zug

Mit der bz zum Narzissenfest

Für eine Anreise mit besonderem Flair sorgen die historischen Salonwaggons der B&B Blue Train, die am 28. Mai um 7.50 Uhr vom Wiener Westbahnhof (15., Europaplatz 2) Richtung Bad Aussee fahren. Darin kann neben der schönen Aussicht auch ein Frühstück genossen werden, bis der Zug um 11.30 Uhr in Bad Aussee ankommt. Die Rückfahrt erfolgt um 18.30 Uhr, Ankunft in Wien ist um 22.45 Uhr.Karten (Erw. 89 €, Kinder 45 €) unter Tel. 0664/822 66 35 bzw. info@bb-bluetrain.at, Informationen auf www.bb-bluetrain.at Wir verlosen bis 23. Mai 2017 1x2 Karten für eine Fahrt mit der B&B Blue Train!