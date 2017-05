Premiere!! Louie Austen & Urban Night Band

That’s AmoreDer Entertainer und Crooner Louie Austen und sein Ensemble präsentieren zum Muttertag eine Auswahl der schönsten Liebeslieder.Für jede Mutter ein Dankeschön, für jede Mutter ein Lob, für jede Mutter die schönsten Liebeslieder, zum Muttertag gesungen von Louie Austen.Louie Austen ist ein Mann mit vielen Talenten und Herz. Grade 70 geworden singt er sich mit seinem breiten Spektrum an Stimme, Witz und Charme in die Herzen seiner Fans.

Seine Fangemeinde ist bunt und vielfältig, genauso wie er. Souverän bewegt er sich in den verschiedensten Genres des Musikbusiness. Früher war er von New York bis Las Vegas anzutreffen, wo er auch seine Liebe zu den Songs der großen Entertainer wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Sammy Davis, Jr. entdeckte und feierte unter anderem mit der Combo „The Harlem Blues & Jazz Band“ große Erfolge.Eine ganz andere Seite zeigte er uns mit Songs wie „One night in Rio“, „Hoping“, „Glamour girl“ uvm. Mit diesen Titeln überzeugte er die internationale HOUSE Szene und wurde mit offenen Armen auf den großen internationalen Bühnen willkommen geheißen.Mittlerweile lebt er mit seiner Frau in Kritzendorf auf einer Ranch inmitten von Pferden, Eseln, Enten und vielen mehr.2016 startete er wieder durch. Voller Elan und gar nicht leise, begibt sich Louie Austen nun wieder auf die Spuren aus seiner Zeit in Las Vegas und verzaubert sein Publikum als Grand Charmeur der alten Schule mit Songs wie “That’s Amore”(Dean Martin), “You are the sunshine of my life”(Stevie Wonder), “Smile” (Charlie Chaplin), “Can’t Help Falling in Love With You”(Elvis Presley) u.vm.