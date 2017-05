Ein Augenarzt zum Wohlfühlen in 1100 Wien Favoriten

02.05.2017, 14:09 Uhr

Dr. Todor Toschkov: Top-Beratung, 1a-Behandlung und wenig Wartezeit begeistern die Patienten.

Die Leistungen

Im Gesundheitszentrum Pro Vita im K6-Turm in der Kundratstraße 6 ordiniert Dr. Todor Toschkov. Er ist der Augenarzt, dem die Patienten vertrauen. So meint etwa Christa W. "Mir ist kein Weg zu weit, Dr. Toschkov zu konsultieren." Warum, ist für die Patientin ganz klar: "Seine einfühlsame Art, gepaart mit hochkarätiger Kompetenz sind die Grundlage meines großen Vertrauens zu ihm", so Christa W.Der Favoritner Augenarzt hat ein breites Spektrum seiner Leistungen: Kontaktlinsen-Anpassung, Führerscheingutachten, Gesunden- und Vorsorge-Untersuchung, Fehlsichtigkeit, Mutter-Kind-Pass, Schielen, Gesichtsfeld, Hornhautvermessung, diabetische Netzhaut, trockenes Auge, grauer Star, grüner Star, Beratung vor refraktiven Eingriffen und kosmetische Behandlung. Auch bei Kopfschmerzen lohnt es sich, Dr. Toschkov zu konsultieren. Er sucht nach der Ursache – und oft liegt diese in den Augen begründet.

Kurze Wartezeit

Da sich bei vielen Erkrankungen des Auges die Dicke der Netzhaut verändert, ist es wichtig diesen Wert zu kennen, um eine erfolgreiche Behandlung zu starten. Während sich beim Grünen Star die Netzhaut verdünnt, wird sie bei Diabetes dicker. Um das erkennen zu können, kommt bei Dr. Toschkov die Optische Kohärenztomographie (OCT) zum Einsatz. Die OCT fertigt komplette Querschnittsansichten der Struktur von Netzhaut und Gewebe an. Mithilfe derer können die Makula, der Sehnervenkopf und die Nervenfaserschicht genau untersucht, die Dicke der Netzhaut bestimmt und folglich die Erkrankung des Auges diagnostiziert sowie effizient behandelt werden. Wenn es sich um Erkrankungen wie den Grünen Star, die feuchte Makuladegeneration oder Diabetes handelt, ist die OCT unerlässlich und trägt zur Erkennung der Krankheit im einem frühen Stadium bei. Für den Patienten ist die Untersuchung absolut schmerzfrei und innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.Eine Besonderheit in der Praxis von Dr. Toschkov ist auch, dass man in den meisten Fällen einen Termin innerhalb einer Woche erhält. Und ist man einmal in der Praxis, hält sich das Warten ebenfalls in Grenzen: Die vereinbarte Terminzeit ist der Behandlungsbeginn. Timing ist alles!Dr. Todor ToschkovKundratstraße 6/2/ Top 51100 WienTel.: 01/8908482Mail: info@augenarzt-wien-favoriten.at Homepage: Dr. Toschkov Mo. und Di. 13-19 Uhr; Mi. und Do. 8-14 Uhr und nach Vereinbarung