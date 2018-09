24.09.2018, 17:23 Uhr

What a wonderful world!





Letzter Freitag, 21. September 2018, FIVE PLUS Art Gallery, in der Argentinier Straße 41, in 1040 Wien, ein großartiger Film mit dem Titel: "What a wonderful world".Ein Projekt des Vereins ProMoldava.Der überaus sehenswerte Film stellt Fragen über Freiheit, Gerechtigkeit und den Preis des menschlichen Lebens. Regie und Drehbuch: Anatol Durbală, Darsteller: Igor Babiac, Igor Caras-Romanov, Sergiu Bitca, Ion Grosu, Elena Mocanu, Laufzeit: 73 Minuten, gezeigt im Rahmen des Crossing Europe 2015.