PFARRFEST MIT FAHRRADSEGNUNG

16.09.2018, 23:05 Uhr

Am 1. 1. 2017 wurde aus den früheren Pfarren St. Elisabeth, St. Florian, St. Thekla und Wieden, sowie dem größeren Teil der früheren Pfarre St. Karl, die „Pfarre zur Frohen Botschaft“ gegründet. Eine „Pfarre in mehreren Gemeinden“. Das pfarrliche Leben konkretisiert sich im Leben der 4 Pfarrgemeinden (St. Elisabeth + St. Florian + St. Thekla + Wieden-Paulaner)

Am 16.9.2018 feierte man zusammen ein großes Pfarrfest. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Elisabethkirche im Zeichen der Schöpfungsverantwortung wurden Fahrräder und andere nachhaltige Fortbewegungsmittel vor der Kirche am Sankt-Elisabethplatz gesegnet.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vielfältig gestaltet, u.a. vom Chor creation4.5 und der FroBo-Band. Außerdem gab es eine Live-Einspielung vom Pfarrprojekt Vanakkam. Nach dem Gottesdienst konnte man die Dudelsack-Bläser "Vienna-Pipes" bewundern.Kulinarische Höhepunkte bot das Mittagsbuffet mit Ständen der vier Teilgemeinden. Weitere Stände gab es von der Gemeinde der Lateinamerikaner, dem Fairteiler und Vanakkam.Um 14 Uhr fand schließlich ein Fahrradausflug über das Alte Landgut zur U-Bahn-Station Neulaa statt.