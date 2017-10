Wiener Internationaler Kulturverein – VICA für den 20.11.2017

05.10.2017, 19:54 Uhr

Wien: Wiener Konzerthaus | Wiener Internationaler Kulturverein – VICAPräsidentin Marianne Klicka1100 Wien, Karmarschgasse 15/1/22ZVR-Zahl: 914755707Als letztes Konzert in diesem JahrW.A.MOZART REQUIEM20. November 2017 um 19.30 Uhrim Wiener Konzerthaus, MozartsaalDas Requiem in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines seiner beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke. Mozart starb während der Komposition. Da es sich um ein Auftragswerk handelte, vervollständigten Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr, Schüler von Mozart, das Requiem im Auftrag von Constanze Mozart, der Witwe des Komponisten.

Der japanische Sponsor verkauft die Karten zu einem sehr günstigen Preis ( € 15.--) um vielen Menschen den Konzertbesuch zu ermöglichen.Wir würden und sehr freuen, wenn wir auch diesmal wieder sehr viele Besucherinnen und Besucher begrüßen könnten.Bitte auch um Weitersendung dieses Flyers an Freunde und Bekannte, welche auch diesesKonzert besuchen wollen. Wir wollen unseren japanischen Gästen mit einem vollen Besuchersaalunsere musikalische Wertschätzung entgegen bringen.Nach der Bestellung erhalten Sie die Reservierungsbestätigung.Die Karten können vor Konzertbeginnin der Zeit von 18.30 Uhr bis spätestens 19.00 Uhrim Konzerthaus im Garderobenbereich des Mozartsaales rechts abgeholt werden.Nach der Reservierungsbestätigung können die bestellten Karten bis zu 7 Tage vor Konzertbeginn kostenlos storniert werden.Nach Ablauf dieser Frist müssen die Karten bezahlt werden. Karten können dann nicht mehr kostenlos zurückgenommen werden.Rückfragen unter 0664 132 21 86Kartenbestellung per Mail unter alfred@klicka.atSie finden uns auf Facebook Alfred KlickaWeb Seite www.music-in-vienna.com