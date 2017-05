Alois-Drasche-Park: Pflanzen und Bäume statt Tafel

10.05.2017, 10:17 Uhr

Im Alois-Drasche-Park wird eine Ausweitung des Naturlehrpfades gefordert

WIEDEN. Ein kleiner Spielplatz, der sich im Alois-Drasche-Park an der Ecke Hauslabgasse befindet, ist FPÖ-Bezirksrätin Inge Wolf ein Dorn im Auge. In dem Bereich befinden sich eine Tafel, ein Tisch, zwei Hängematten sowie kleine Baumstämme, die als Sitzgelegenheit dienen. "Die Kinder, die sich diese Dinge gewünscht haben, sind nun zu groß für den Bereich geworden", so Wolf. "Von den nachfolgenden Kindern wird der Ort nicht angenommen." Wolfs Antrag im Bezirksparlament, diese Dinge zu entfernen und die Fläche in den Naturlehrpfad zu integrieren, wurde abgelehnt. "Ich bemühe mich weiter und hoffe auf ein Umdenken im Bezirk."