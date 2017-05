Flohmarkt in den Innenhöfen

08.05.2017, 09:00 Uhr

Am 13. Mai verwandelt sich der Bezirk wieder in einen Flohmarkt. Die Stände befinden sich in 51 Innenhöfen.

WIEDEN. Bereits zum achten Mal findet am 13. Mai der Wiedner Innenhof-Flohmarkt statt. Das Konzept ist einfach: Jeder Bezirksbewohner, der Dinge in seiner Wohnung hat, von denen er sich trennen möchte, die zum Wegwerfen aber zu schade sind, werden verkauft - und zwar gleich vor der Haustüre.2017 kann an die vorangegangenen Erfolge anknüpfen: 2016 nahmen 54 Innenhöfe an dem flächendeckenden Flohmarkt teil, heuer werden an 51 unterschiedlichen Orten Dinge von Kleidung über Bücher bis hin zu Geschirr und Krimskrams verkauft.

Netzwerk für Nachbarn

Margareten macht mit

Nicht nur Schnäppchenjäger kommen am 13. Mai auf ihre Kosten, sondern auch der soziale Aspekt kommt bei der Initiative, die die Agenda Wieden in Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung ins Leben gerufen hat, nicht zu kurz. Abgesehen von der Verbundenheit mit der eigenen Hausgemeinschaft, die gemeinsam den Hof betreut und gestaltet, lädt der Innenhof-Flohmarkt zum Flanieren und Kennenlernen ein. In etlichen Höfen werden Getränke oder Mehlspeisen angeboten und das soziale Netzwerk innerhalb des Bezirks somit gestärkt.Auch über die Bezirksgrenzen hinweg ist die Veranstaltung ein Ereignis: Vier Innenhöfe in Margareten beteiligen sich ebenfalls, und zwar in der Blechturmgasse 23-27, Hartmanngasse 12, Ziegelofengasse 37 sowie Am Mittersteig 4. Weiteres Plus der Aktion: Die Innenhöfe in den Gründerzeitenbauten sind teilweise wahre Grünoasen und öffentlich nicht zugänglich.