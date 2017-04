Gestatten, Muslim: Muslime bei Straßenaktion kennenlernen

24.04.2017, 12:55 Uhr

Kennen Sie die muslimischen Nachbarn von nebenan? Kennen Sie überhaupt Muslime? Die Islamische Föderation Wien will genau diesem Umstand mit einer Straßenaktion entgegenwirken. Am Samstag, 29. April, geht "Gestatten, Muslim" bereits in die dritte Runde.

WIEN. "Gestatten, ich bin Muslim". Wenn ihnen am Samstag, 29. April, ein Muslim oder eine Muslima auf offener Straße die Hand entgegen streckt, dann kann das zwei Gründe haben: Entweder die in muslimischen Ländern oft ausufernde Gastfreundschaft wird von der Person richtig gelebt, oder sie sind in die Straßenaktion "Gestatten, Muslim" der Islamischen Föderation Wien (IFW) gestolpert. Damit möchte der IFW nämlich verschiedenen Menschen die Möglichkeit bieten, den persönlichen Kontakt zu Muslimen zu suchen und sich kennenzulernen.

Die Standorte in Wien:

Das Projekt wurde erstmals im Jahr 2015 ins Leben gerufen, um die Berührungsängste und Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen. Dafür sieht der IFW nämlich vor allem einen Grund: Den fehlenden Kontakt zueinander. Immerhin ist es dieser persönliche Kontakt zu Menschen, der als natürlichste und beste Art gilt, die Verständigung und Begegnung zwischen Menschen zu fördern. Studien belegen: Viele Menschen haben gerade aufgrund des fehlenden persönlichen Kontakts zu Muslimen eine oft kritische, wenn nicht sogar feindliche Haltung entwickelt. Da es vielen aber auch nicht leicht fällt, einen Zugang zur muslimischen Community zu finden, hat man seitens der Organisation beschlossen, einfach auf die Straße zu gehen. Positives Feedback und eine große Nachfrage seien die Folgen gewesen, weswegen man die Aktion nun jedes Jahr veranstaltet.In Wien soll das Freundschafts-Treffen an folgenden Orten von 11 bis 16 Uhr über die Bühne gehen: • Handelskai • Reumannplatz • Landstraßer Hauptstraße • Mariahilfer Straße • Kagran • Meidlinger Hauptstraße • Prater • Simmeringer Einkaufszentrum. Hier werden Informationsstände aufgestellt, bei denen die Wiener auf Muslime unterschiedlichen Geschlechts, Alters und Herkunft treffen können. Passanten soll so ermöglicht werden, in einer lockeren Atmosphäre über den Islam und die Muslime in Wien zu sprechen.Samstag, 29. April, 11 bis 16 Uhr.Siehe Karte.