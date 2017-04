Kinderliteraturhaus: Die lebendige Welt der Bücher

28.04.2017, 17:07 Uhr

Auf der BücherBühnne können Kinder und Jugendliche aktiv in die Welt der Bücher eintauchen.

WIEDEN. Kann man Bücher spielen? Aber sicher doch! Nämlich auf der Kinderbühne in der Mayerhofgasse 6. Das ist der Veranstaltungsort für den österreichischen Verlag der Jugend."Unsere Aufgabe ist die Leseförderung. Dazu wollen wir die Lust am Lesen wecken. Deshalb ist es wichtig, Kindern Literatur nicht von außen aufzudrücken, sondern sie aktiv teilnehmen zu lassen", erklärt Brigitte Reisinger die Philosophie hinter der Institution.

Seit zwanzig Jahren organisiert die gelernte AHS-Lehrerin Veranstaltungen rund ums Buch, bei denen sich die jungen Leser aller Altersgruppen sowohl kreativ mit Büchern auseinandersetzen als auch Buchautoren selber treffen können. In den Workshops und Kreativwerkstätten stehen – abhängig von Alter und Buch – gemeinsames Spielen, Basteln, Zeichnen und Lesen auf dem Programm.Zum Abschluss gibt es immer eine Performance, bei der Kinder einzeln oder in Kleingruppen etwas vorstellen. "Dabei hat jedes Kind den Text vor Augen. Mit dieser Methode des aktiven Lesens lernen Kinder die Melodie, den Rhythmus der Sprache. Sie wissen dann, warum sie lesen", erläutert Reisinger. Mit der Kinderbühne geht der Buchklub aber auch in Schulen, und zwar österreichweit.Schüler lernen zum Beispiel beim Römer-Workshop das Alltagsleben im alten Rom kennen. Dazu kleiden sie sich sogar als Römer, schreiben auf Papyrus und führen am Ende einen Mythos auf. Auch bei der Auswahl der Bücher gibt es ein klares Konzept.„Unser Ziel ist es, Kinder in Kontakt mit österreichischen Autoren und Illustratoren zu bringen. Hautnah erleben kann man diese dann bei interaktiven Lesungen", so Reisinger. "Wir wollen aktuell sein und neue Bücher anbieten. Aber auch Klassiker der Literatur dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb haben wir auch stets ältere Autoren im Programm, die der Nährboden für die neuen Veröffentlichungen waren."Auf der Bücherbühne im Kinderliteraturhaus in der Mayerhofgasse 6 können junge Leser die Kinder- und Jugendbuchautoren sowie die Buchillustratoren kennenlernen. Auch abwechselnde Veranstaltungen sollen die Leselust bei Kindern wecken. Neben Workshops und Lesungen werden auch regelmäßig Ausstellungen und Bücherflohmärkte geboten.Infos: www.buchklub.at/buecherbuehne