Klassikfans aufgepasst: 3x2 Karten für Schuberts Winterreise zu gewinnen

10.05.2017, 12:30 Uhr

Manuel Walser und Alejandro Picó-Leonís bringen am Sonntag, 21. Mai, die Winterreise auf die Bühne im Ehrbar-Saal.

WIEDEN. Zwar steht der Frühling vor der Türe, doch musikalisch nimmt uns der Schweizer Bariton Manuel Walser noch einmal mit auf eine Winterreise. Am Sonntag, den 21. Mai singt Walser im Ehrbar-Saal in der Mühlgasse 30 Franz Schuberts Winterreise op. 89 nach Gedichten von Wilhelm Müller. Für die Klavierbegleitung sorgt der spanische spanische Pianist Alejandro Picó-Leonís.Nach dem Konzert, das um 18 Uhr beginnt, wird das Publikum gemeinsam mit den Künstlern zu einem Glas Sekt eingeladen. Karten um 25 Euro (Studenten zahlen 15 Euro) können bei Isolde Fröhlich unter 0664/593 79 73 oder lied.vienna@gmail.com reserviert werden.Leser der Bezirkszeitung können 3x2 Karten zu dem Konzert gewinnen. Einfach klicken und mitmachen! Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 19. Mai um 9 Uhr.