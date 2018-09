Neuer Aufputz für das Wien Museum

17.09.2018, 09:26 Uhr

Anfang 2019 wird wegen Umbaus geschlossen – die bz hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

108 Millionen für Umbau

WIEDEN. Bald ist es soweit: Das Wien Museum schließt seine Pforten für den Umbau. Eine Sanierung inklusive Ausbau steht auf dem Plan. Das Wien Museum am Karlsplatz ist schon seit geraumer Zeit ein zentraler Bestandteil der Wiener Museumslandschaft. Um modernen Standards zu entsprechen, sind nun sowohl bauliche als auch inhaltliche Neuerungen dringend erforderlich, heißt es.Im Zuge des geplanten Umbauprojekts sollen einerseits der sanierungsbedürftige Haerdtl-Bau renoviert und andererseits notwendige Flächen für die Sammlungspräsentation und Sonderausstellungen geschaffen werden. „Im Jahr 2018 ist schon viel passiert: Am 27. April wurde die Finanzierung der Projektkosten von 108 Millionen Euro im Gemeinderat beschlossen, ein Monat darauf erfolgte die Flächenwidmung", erzählt Direktor Matti Bunzl. Im Jahr 2015 wurde ein zweistufiger Architektenwettbewerb zu "Wien Museum Neu" durchgeführt.

Sprechstunde mit Direktor

Aus 274 anonymen, weltweiten Einreichungen ging der Entwurf von Certov, Winkler + Ruck Architekten als Sieger hervor. Aufgabe war es, den denkmalgeschützten, 1959 eröffneten Haerdtl-Bau zu integrieren und den Karlsplatz als Umfeld miteinzubeziehen. „Das Museum wird den Stadtbewohnern sozusagen die Hand reichen und sich zum Karlsplatz hin öffnen. Dementsprechend wird der Eingangsbereich großzügig gestaltet: Ein neu errichteter Pavillon wird als Verweilort dienen und ist Teil einer einladenden Plaza", so die Gewinner-Architekten.Statt bisher 6.900 Quadratmetern wird das neue Wien Museum über eine Gesamtfläche von 12.000 Quadratmetern verfügen. Eine Dauerausstellung wird chronologisch über drei Etagen die Wiener Geschichte erzählen. Dem 20. und 21. Jahrhundert ist der gesamte 2. Stock gewidmet. In den zwei neuen Geschossen befinden sich Veranstaltungsräume, Ateliers, eine Terrasse sowie ausreichend Raum für Sonderausstellungen.Doch wie geht es jetzt weiter? Die Planung ist abgeschlossen, das Ansuchen um Baubewilligung im Gange. In den kommenden Monaten wird die Ausführungsplanung für das Projekt abgewickelt. Damit einher geht die Findung der Bauunternehmen. Voraussetzung dafür sind die Ausschreibung und Beauftragung einer Projektleitung und Projektsteuerung sowie einer begleitenden Kontrolle. Diese Ausschreibung läuft bereits, die Beauftragungen sollen bis Spätherbst 2018 erfolgen.Ab Sonntag, 3. Februar 2019, wird das Wien Museum schlussendlich für die Umbauphase geschlossen. Vor der Schließung jedoch zeigt die Ausstellung „Gemma, Gemma“ in Anspielung auf die Geschichte der „Arche Noah“ nochmals einen Einblick in die Vielfalt des Museums-Programms. Dafür werden fünf Präsentationen im ersten Stock zentrale Themen wie Geschichte, Diskurs, Teilhabe, Verantwortung, Museum als Ort der Erinnerungskultur und Architektur aufgreifen.Direktor Matti Bunzl wird jeden Freitag von 15-17 Uhr vor Ort sein und in einer „öffentlichen Sprechstunde“ Wünsche und Anregungen von Besuchern entgegennehmen.