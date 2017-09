So spannend kann Kultur sein: Lange Nacht der Museen

29.09.2017, 15:05 Uhr

Bis 1 Uhr nachts darf man bei der Langen Nacht der Museen Institutionen in ganz Wien besuchen. Auch die Wieden hat am 7. Oktober einiges an sehenswertem Programm zu bieten.

WIEDEN. Am Samstag, den 7. Oktober warten 129 Wiener Museen auf Besucher zwischen 18 und 1 Uhr. In der "Langen Nacht der Museen" stehen auch die Türen des Wien Museums am Karlsplatz 8 offen. Zu sehen gibt es nicht nur die Pop-Tour "Ganz Wien" (Führungen um 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr), sondern auch die Ausstellung "Geteilte Geschichte. Viyana – Becˇ – Wien“. Kinder erfahren bei Führungen um 18.15 und 19 Uhr, wie Wien war als es noch keinen Strom gab. Die Geschichte der Rauchfangkehrer samt Anekdoten aus dem Berufsalltag wird im Rauchfangkehrermuseum in der Klagbaumgasse 4 erklärt. Im Rumänisches Kulturinstitut in der Argentinierstraße 39 dreht sich beim Projekt „Play&Rewind“ alles um Spielzeug. Durch die Ausstellung wird um 19, 21 und 23 Uhr geführt. Im ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße 30a können die Sender Ö1, Radio Wien, FM4 sowie das Fernsehstudio von Wien heute besucht werden. Hier werden ab 17 Uhr Zählkarten ausgegeben.

Das Ticket für die Museumsnacht kostet 15 Euro, ist vorab bei allen teilnehmenden Museen erhältlich und gilt zwischen 17.30 und 1.30 Uhr als Fahrschein. Alle Veranstaltungen und Infos finden Sie hier