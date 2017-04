Südtiroler Platz: "Das ist ein Platz und kein Park"

21.04.2017, 14:12 Uhr

Im Mai beginnt die nächste Umbauphase am Südtiroler Platz. Vorab informierten Experten vor Ort.

WIEDEN. Graue Wolken hängen über dem Südtiroler Platz, und der Wind peitscht Regentropfen in die Gesichter der Passanten. Auf der Nordseite des Platzes trotzt eine Expertengruppe dem Wetter und informiert über den in Kürze startenden zweiten Bauabschnitt."Der Eindruck trübt, dass sich hier nun mehr betonierte Fläche befindet als vor dem Umbau. Die Bilanz ist gleich", erklärt Christian Wagner vom ZWOPK-Landschaftsarchitektenbüro dem Anrainer Elmar Lyer. Das Empfinden, dass der Platz im Vergleich zu seinem Aussehen vor dem Umbau zu wenig Grünflächen enthält, teilt Lyer mit weiteren anwesenden Anrainern. "Der Platz wirkt vielleicht so, da er nun offener gestaltet ist. Diese Offenheit wollten wir erreichen", so Wagner: "Es sollte nicht nur die Aufenthaltsqualität gesteigert werden, sondern – man muss auch der Transitfunktion gerecht werden. Durch den Hauptbahnhof wird der Südtiroler Platz viel mehr frequentiert und ist ein Tor zur Innenstadt. Es ist ein Platz und kein Park."

Neue Bäume, breiterer Gehsteig

Dieses Argument überzeugt den Bewohner der Schelleingasse, dem der begrünte Teil rund um das Andreas-Hofer-Denkmal und die Fußwegdiagonale durch den Platz gefällt. Allerdings hat er mit Details der Baustufe 2 Probleme. "Der Gehsteig an der Nordseite des Platzes wird verbreitert, daher wird der Bürgersteig vis-a-vis verschmälert", erklärt Wagner den Plan, den der Anrainer für nicht sinnvoll erachtet. Auch die Neupflanzung dreier Bäume können Lyer nicht überzeugen. "Es befinden sich auf dieser Seite Bäume. Wieso also weitere pflanzen?"Bezirksvorsteher Leo Plasch (SPÖ) gesellt sich zu der kleinen Runde und hebt die helle und großzügige Gestaltung hervor. Trotz der Kritik so mancher Anrainer bereut er den zweitägigen Informationstermin nicht. "Es ist meine Pflicht, die Bürger über Projekte in ihrem Bereich zu informieren."Die kommenden Maßnahmen beinhalten nicht nur die Gestaltung rund um die Straße an der Nordseite, sondern auch einen Umbau der Ostseite. "Die Mittelinsel und der Grünstreifen werden neu bepflanzt und der Asphalt auf der Ostseite wird gepflastert", so der zuständige Landschaftsarchitekt. Der Bauabschnitt 2 startet im Mai und soll mit Herbst abgeschlossen sein. Ein großes Ereignis steht dem Platz aber bereits in zwei Wochen bevor: Am 26. April wird hier zum ersten Mal ein Maibaum aufgestellt.