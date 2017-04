Weniger Ampeln und 30er Zone in der Weyringergasse

21.04.2017, 14:18 Uhr

In der Weyringergasse wird eine Tempo 30-Zone geprüft. Auch eine Demontage der Ampel an der Kreuzung mit der Mommsengasse wird in Erwägung gezogen.

WIEDEN. Derzeit überprüft die zuständige Magistratsabteilung 46 die Einführung einer Tempo-30-Zone in der Weyringergasse. Aus diesem Grund stellten die Grünen Wieden bei der vergangenene Bezirksvertretungssitzung einen Antrag auf Entfernung der Ampel an der Kreuzung Weyringergasse/Mommsengasse."Der Antrag wurde angenommen und nun prüft das Magistrat gleich im Zuge der Tempo-30-Ermittlung die Entfernung der Ampel", so die grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Barbara Neuroth. "Da die Ampel in absehbarer Zeit erneuert werden müsste, macht es Sinn zu überprüfen, ob man sie nicht überhaupt entfernen kann, wenn Tempo 30 eingeführt wird", sagt Neuroth, die mit einem Ergebnis der Überprüfung im Juni rechnet.