Backyard Club: Hinterhofboxen auf der Wieden

03.05.2017, 13:02 Uhr

Bei Backyard stellt man sich gegen den schlechten Ruf des Boxsports und bietet Alternativen. Denn: Boxen muss nicht unbedingt Testosteron-geschwängert sein. Fit wie ein Boxer also, aber ohne blutige Nase.

WIEN. Die Gerüchteküche brodelte und die Befürchtungen waren groß: Ein neuer Boxclub soll sich in der Mayerhofgasse 7 ansiedeln, hieß es. Schlägernde Typen und zu viel Testosteron, so die Annahme. Schon der Name des Clubs, Backyard, suggeriert einen schlecht beleuchteten Hinterhof – zerschlissener Ring und Blutspuren auf dem Boden inklusive."Boxer haben eben leider ein schlechtes Image", sagt Backyard-Vereinsobmann Leopold Quell. Da denke man eben zuerst an gebrochene Nasen und blaue Augen. Heute seien die Anrainer jedoch begeistert, so Quell. "So nette Leute, diese Boxer", so das neue Gerücht. Kein Wunder, präsentiert sich der Backyard Club Vienna – mittlerweile der zweite Standort in der Stadt – als Boxclub mit frischem und sauberem Stil. Beides wortwörtlich gemeint.

Entspannte Atmosphäre

Boxen und Thaiboxen

Zur Sache:

Strahlend weiße Wände, schöner Holzboden, ein Blumenstrauß und kein Schnickschnack: So wird man in der Mayerhofgasse empfangen. "Wir wollen kein Testosteron-geschwängerter Kampfsportclub sein", sagt Quell, im Hauptberuf Aktienfondsmanager. Bei Backyard gehe es nicht ums Kämpfen, der Fokus liege vielmehr auf dem Fitnessaspekt. Fürs Boxen hat sich der 41-Jährige schon immer begeistern können, nur die Clubs, die es vor 15 bis 20 Jahren gab, haben ihm nie zugesagt. Also hat Quell gemeinsam mit vier Mitstreitern einfach etwas Eigenes gewagt – ganz nach den eigenen Vorstellungen. Bei Backyard kann man zwar auch in den Sparring, gehen tut es darum aber nicht. Gesundes Training steht im Vordergrund. Der Claim: Fit wie ein Boxer. Und das sagt auf der Wieden vor allem Frauen zu. Das mag an den schicken Clubräumlichkeiten liegen, aber sicher nicht nur. "Mittlerweile sind mehr als 50 Prozent unserer Mitglieder weiblich", so Quell.Und die kommen, um Boxen oder Thaiboxen zu lernen – bei Letzterem dürfen auch die Beine verwendet werden. Gestreichelt wird in der Mayerhofgasse dennoch nicht. "Es ist noch immer ein Boxclub und das Training ist natürlich hart", sagt der Vereinsobmann. Das sei auch gut so, weil von nichts komme schließlich auch nichts.Der Backyard Club in der Mayerhofgasse 7 hat Mo. bis Fr. von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr. Eine Erweiterung ist geplant. Unlimitiert trainieren kann man mit dem Regulärtarif ab 75 Euro pro Monat, ermäßigt ab 62 Euro. Alle Infos gibt es im Internet unter www.backyard.wien