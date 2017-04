Ergebnisse des Vienna City Marathon 2017

23.04.2017, 17:10 Uhr

42.766 Personen aus 125 Nationen meldeten sich für die diesjährigen Läufe rund um den VCM an. Ein Kenianer und eine Kenianerin konnten den Hauptbewerb für sich entscheiden. Der Österreicher Valentin Pfeil erreichte Platz 11.

WIEN. Wechselhafte Bedingungen, viel Wind und keine Streckenrekorde: Der diesjährige Wien-Marathon machte es den Teilnehmern schwer, ihre Bestleistung zu zeigen. Als schnellster männlicher Läufer erreichte der Kenianer Korir Albert in 2:08:40 Stunden das Ziel. Die schnellste Läuferin war Nancy Kiprop (auch aus Kenia) mit 2:24:20 Stunden – und damit der zweitschnellsten je in Wien gemessenen Zeit einer Frau.

Valentin Pfeil qualifiziert sich für Weltmeisterschaften

Valentin Pfeil im ORF-Interview:

Der schnellste Österreicher: Valentin Pfeil erreichte mit einer Zeit von 2:14:50 Stunden den 11. Platz und qualifizierte damit ganz knapp für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in London. Auch die schnellste Österreicherin erreichte den 11. Platz: Katharina Zipser absolvierte den 42 Kilometer-Lauf in 2:47:23 Stunden.Den Halbmarathon der Männer konnte Joe Simon aus Luxemburg in einer Zeit von 1:10:47 Stunden für sich entscheiden. Die schnellste Frau: Fabienne Amrhein aus Deutschland mit 1:14:43 Stunden.42.766 Personen aus 125 Nationen meldeten sich heuer für alle Bewerbe an den zwei Tagen an, darunter fast 9.000 für die längste Distanz. Damit gab es einen neuen Melderekord in Wien.Alle Ergebnisse des Vienna City Marathons sind sind auf der auf dieser Homepage zu finden