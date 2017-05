Günstige Gebrauchtwägen bei Hyundai Löschl in 1110 Wien Simmering

02.05.2017, 13:57 Uhr

Nicht immer muss es gleich ein Neuwagen sein. Auch Gebrauchtwagen, vor allem erworben beim Händler ihres Vertrauens, können uns problemlos jahrelang als treues Gefährt dienen.

Hyundai Löschl – Gebrauchtwagen sind Vertrauenssache

Wenn das eigene Auto langsam aber sicher in die Jahre kommt und sich immer mehr zum teuren Begleiter entwickelt, wird es Zeit sich nach einem neuen Gefährt umzublicken. Nicht jeder hat sofort das Bargeld für einen Neuwagen zur Verfügung. Deshalb sind Gebrauchtwagen eine gute Alternative, wenn man auch zukünftig mobil bleiben möchte.Seit nunmehr 47 Jahren bietet Hyundai Löschl als kompetenter und verlässlicher Partner für Wagen aller Art in Simmering an. Das Autohaus verfügt sowohl über eine eigene Spenglerei und Werkstatt als auch über eine eigene Lackiererei im Haus.

Das Team von Hyundai Löschl erledigt alle Arbeiten rund um Ihren Wagen und Ihr Motorrad prompt und zuverlässig. Das Serviceangebot beschränkt sich dabei nicht nur auf Hyundai-Fahrzeuge, sondern gilt auch für alle anderen Automarken. Qualität wird bei Hyundai Löschl groß geschrieben, daher gibt es für alle gebrauchten Hyundai-Fahrzeuge eine Garantie.Das Team von Hyundai Löschl freut sich schon auf Ihr Kommen!Hyundai LöschlZinnergasse 341110 WienTel.: 01/76949510Homepage: www.hyundai-loeschl.at Montag - Freitag von 8.30 Uhr - 17.30 UhrSamstags nach Voranmeldung.