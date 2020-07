Erholsames Urlaubsfeeling daheim genießen, anstatt in die Ferne zu schweifen. Als Folge der Corona-Krise überlegen sich immer mehr Österreicher, wie sie zuhause ihr eigenes Urlaubsgefühl schaffen. Der Traum vom eigenen Pool rückt damit für viele immer mehr in den Fokus. Glaubt man den Google-Suchanfragen, so werden Naturpools immer beliebter. Das Salzburger Unternehmen Biofermenta ist ein Experte auf diesem Gebiet und die erste Anlaufstelle, wenn es um erfrischende Naturpools ohne Chemie geht.



Auch die heimische Badesaison 2020 wird durch strenge Corona-Regeln, wie Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln, sowie mögliche Hygienie-Bedenken getrübt. Viele ziehen es deshalb vor, sich im eigenen Privat-Pool abzukühlen – wenn man die Möglichkeit dazu hat. „Die Nachfrage nach Pools, insbesondere nach naturbelassenen Lösungen, ist vor allem in dieser Saison stark gestiegen“, bestätigt auch Heimo Kurzmann, Geschäftsführer von Biofermenta in Thalgau, Salzburg. Gemeinsam mit dem gefragten Experten für Limnologie (Süßwasserwissenschaft) DI Mag. Wolfgang Wesner hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Schwimmbecken von Chlor und schädlichen Chemikalien zu befreien, ohne auf kristallklares Wasser verzichten zu müssen. Auf den ersten Blick sehen Naturpools aus wie klassische Swimmingpools, haben jedoch sonst mit einem herkömmlichen Chlorpool nicht viel gemeinsam.

Chlorgeruch und brennende Augen waren gestern

Vor allem für Allergiker und Personen mit empfindlicher Haut bietet Biofermenta eine innovative Lösung, um das eigene erfrischende Nass diesen Sommer ohne Hautjucken zu genießen – Schluss mit Chlorgeruch und brennenden Augen nach dem Schwimmen. Die patentierte Filtertechnik bringt die natürliche Reinigungskraft nach dem Vorbild eines Gebirgsbaches in den Pool. Ein Kalkstein-Kies-Filter wird rund um die Uhr gleichmäßig durchströmt, imitiert den natürlichen Reinigungseffekt, und sorgt somit für kristallklares und chemiefreies Badewasser. Bei der Gestaltung und Größe sind keine Grenzen gesetzt und auch bereits bestehende Schwimmbecken können problemlos zu Naturpools umgerüstet werden.

Natürliche Reinigung wie im Gebirgsbach

„Die Reinigung unserer Naturpools überlassen wir ganz der Natur. Das ist biologisch, nachhaltig und qualitativ“, zeigt sich Kurzmann überzeugt. Ein nachhaltiges, zeitgemäßes Konzept zu schaffen, war für die beiden Unternehmer wesentlich. Wenn Kurzmann von Natur spricht, meint er damit einen Biofilm, der sich im Filter bildet - eine Lebensgemeinschaft aus Mikroorganismen und Bakterien die dem Wasser Phosphate und andere Nährstoffe entzieht. Das Wasser wird so auf biologische Art gereinigt und muss auch über Jahre hinweg nicht ausgetauscht werden. Somit entfallen übliche Wasserkosten und der Einsatz von giftigen Zusätzen wie Chlor, pH senkende Säuren, Algizide und Flockungsmittel auf Aluminium- oder Lathan Basis. Aufgrund der energiesparenden Durchströmung der Filtersysteme und dem damit einhergehenden geringeren Druckaufbau, fallen die monatlichen Stromkosten um ein Fünftel niedriger aus als bei konventionellen Anlagen. Auch die Bedienbarkeit gestaltet sich einfach. Diese verlangt bloß das Einschalten des Filters im Frühjahr und das Ausschalten im Herbst.

Wer jetzt denkt man müsse jedoch auf zusätzlich gewünschte Annehmlichkeiten verzichten, der irrt. Auch in Naturpools können Wasserheizung, Poolabdeckung, Gegenstromanlage, Unterwasserbeleuchtung und vieles mehr problemlos integriert werden.

Einen kristallklaren Naturpool kann man bereits ab EUR 35.000 sein Eigen nennen.

Über Biofermenta:

Die Biofermenta GmbH mit Sitz in Thalgau bei Salzburg wurde im Jänner 2010 gegründet. Dahinter steckt Geschäftsführer und Gesellschafter Heimo Kurzmann, der bereits seit 1993 in der Branche tätig ist und Gesellschafter Wolfgang Wesner, ein renommierter heimischer Limnologe. Biofermenta entwickelt Schwimmteich- und Naturpool-Produkte – so beispielsweise Filtertechniken, Skimmerlösungen, und Substrate, vom wissenschaftlichen Konzept zum marktreifen Produkt. Biofermenta steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Energieeffizienz und positioniert sich dadurch als Technologiepartner für hochwertige Qualitätsprodukte.

Mehr unter: www.biofermenta-naturpool.com