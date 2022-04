Sigmund Freud rät Bewohnerinnen und Bewohnern virtueller Welten, auch Metaverse genannt, hin und wieder abzuschalten. Wer dem Vater der Psychoanalyse digital einen Besuch abstattet, kann unter anderem eine Wien-Reise gewinnen.



WIEN. Der Begriff Metaverse ist derzeit in aller Munde. Worum geht es da genau? Im Prinzip steht Metaverse für digital erschaffene, dreidimensionale Erlebniswelten, in der Menschen zusammenkommen und alles machen können, was sie in der realen Welt auch tun - nur eben virtuell. In ihr verschmelzen virtuelle Welt (Virtual Reality), erweiterte Realität (Augmented Reality) und physische Welt.

Doch was, wenn man zu viel Zeit darin und auf Kosten der eigenen psychischen Gesundheit verbringt? Dann ab zu Sigmund Freud auf die Couch. Dafür hat sich WienTourismus gemeinsam mit dem Sigmund Freud Museum etwas Besonderes einfallen lassen: Der Vater der Psychoanalyse, oder besser gesagt, dessen virtuelles Abbild (auch Avatar genannt), kümmert sich ab sofort um das Wohlbefinden der Metaverse-Community.

WienTourismus schickt Freud ins Metaverse

Mit der Aktion „Get me out, Freud!“ schickt WienTourismus einen Freud-Avatar ins Decentraland, einer Virtual Reality-Plattform (und eine von vielen Metaversen), wo er zu einer Pause von der virtuellen Welt anregt. Wer mit Freud ins Gespräch tritt, hat die Chance, eine Reise in die reale Welt nach Wien zu gewinnen.

Mit seiner neuesten Aktion greift WienTourismus das Phänomen der digital erweiterten Realität auf, deren Entwicklung durch die Pandemie noch einmal an Geschwindigkeit zulegte. In Kooperation mit dem Sigmund Freud Museum am Alsergrund schickt er einen Avatar von Freud ins Metaverse, der dort das Gespräch mit anderen User und Userinnen sucht und ihnen vorschlägt, doch mal eine Pause von der Online-Welt einzulegen – und ins reale Wien zu kommen.

Sprechstunde bei Freud 4.0

„Im Rahmen unserer jüngsten Aktion mit Sigmund Freud als Avatar im Metaverse setzen wir uns einmal mehr mit dem Umgang der Gesellschaft mit den technologischen Möglichkeiten auseinander. Gerade jetzt dürsten die Menschen nach echten Erlebnissen, Reisen und kulturellem Austausch“, sagt der Wiener Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Norbert Kettner ist Geschäftsführer von WienTourismus.

Foto: WienTourismus/ Peter Rigaud

Die „Get me out, Freud!“-Aktion soll eine Verschnaufpause von der virtuellen Welt bieten, indem gezeigt wird, dass die reale Welt in Wien noch viel atemberaubender sein kann.

Es winken Wien-Reisen und Eintrittskarten

Der Sigmund Freud-Avatar ist von 11. bis 29. April täglich Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr auf dem Genesis Plaza des Decentraland anzutreffen. Dort stellt er der Online-Community mit Augenzwinkern Fragen nach deren Existenz im virtuellen Raum oder sinniert darüber, welche Auswirkung verpixelte Menschen wohl auf die Libido haben.

Der Sigmund Freud-Avatar ist von 11. bis 29. April täglich Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr MEZ auf dem Genesis Plaza des Decentraland anzutreffen.

Foto: WienTourismus

User und Userinnen, die sich auf den humorvollen Dialog mit ihm einlassen und sich unter getmeoutfreud.vienna.info registrieren, können eine von zehn Wien-Reisen sowie 100 Eintrittskarten ins Sigmund Freud Museum in Wien gewinnen.

Decentraland ist eine von mehreren virtuellen Welten, die zusammen das Metaverse bilden. Derzeit bewegen sich rund 600.000 User:innen hauptsächlich aus den USA und Europa darin.

