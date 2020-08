bz-Gewinnspiel: Andreas Ferner: „Chill amal, Fessor!“ in der Homeschooling-Edition

Österreichs lustigster Lehrer, Andreas Ferner, hat auch in der Coronakrise seinen Sinn für Humor nicht verloren. Um die Unterrichtszeit während des Lockdowns auf seine gewohnt witzige Art und Weise zu reflektieren, präsentiert der Kabarettist am 25. August um 20 Uhr im Aera (1., Gonzagagasse 11) sein Erfolgsprogramm "Chill amal, Fessor!" in einer eigenen Homeschooling-Edition.

Darin zeigt Ferner auf, wie Digitalisierung im Schulalltag – also auf Instagram und Whatsapp – wirklich aussieht und warum viele selbst ernannte Bildungsexperten ab und zu auch mal ein Schulgebäude von innen sehen sollten. Auch die turmähnliche Schieflage des Pisa-Tests darf im neuen Klassenzimmer-Kabarett natürlich nicht fehlen.

Karten (ab 22,20 Euro): www.oeticket.com, Infos und weitere Vorstellungstermine: www.andreasferner.at, ab Dienstag, 25.8., 20 Uhr Aera





Mit der bz ins Kabarett!

Gewinnen Sie bis 20. August 2020 5x2 Karten für die Vorpremiere am 25. August im Aera!