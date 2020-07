bz-Gewinnspiel: Sommer-Dom-Konzerte: Vivaldi im Steffl erleben

Sanfte Winde, gewaltige Gewitter und Vogelstimmen: Wo wäre es passender, Vivaldis Werk „Die vier Jahreszeiten“ – eine Parabel auf das Leben und Sterben – aufzuführen, als im Wiener Stephansdom, wo der Komponist 1741 nach seinem Ableben seine eigene Begräbnisfeierlichkeit hatte? Aus diesem Grund bieten auch in diesem Sommer die Dom-Konzerte im Stephansdom die Gelegenheit, den Vivaldi-Klassiker schlechthin in einem einzigartigen Ambiente zu erleben. Bis 2. Oktober spielt das Harmonia Ensemble Wien freitags oder samstags um 20.30 Uhr in kammermusikalischer Formation auf.

Karten (ab 19 Euro): 01/581 86 40 bzw. www.kunstkultur.com, bis Freitag, 2. Oktober, 20.30 Uhr, Stephansdom





Mit der bz zum Dom-Konzert

Gewinnen Sie bis 28. Juli 2020 3x2 Karten für "Die vier Jahreszeiten" am 1. August um 20.30 Uhr im Stephansdom!