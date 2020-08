29. und 30. August auf der Donaupromenade Handelskai U6, steigt mit etwas Verspätung das jährlich Festival der Nationen - Das Original. Es ist das richtige Wochenende um einmal alle Probleme für kurze Zeit zu vergessen. Eine Reise um die Welt in der Brigittenau in Wien. Ein tolles Bühnenprogramm und Stände von mehreren Nationen erlauben einen Blick in andere Länder ohne dort hin zu fahren.

Eine leichte Anreise ohne Kontrollen. Mit der U6 oder der Schnellbahn erreicht man direkt vom Bahnsteig den Platz des Festivals. Nur einige Stufen hinunter, statt stundenlangem Stau. Natürlich ist das Fest auch mit dem Auto erreichbar und ein Parkplatz in der Tiefgarage der Millenniums City ist jederzeit zu bekommen. Einfahrt direkt vom Handelskai, mit dem Aufzug in die 2. Etage des Kaufhauses, ein paar Schritte über die kleine Brücke und schon sieht man den Platz. Das ist doch schon was ! An die Corona Vorschriften sollte man sich natürlich schon halten !

Der Eintritt ist frei und ab 10 Uhr öffnen die Stände. Also Mittagessen ist dort leicht möglich, Abendessen natürlich auch, denn Ende ist erst um 22 Uhr. Die Stände sind bei jedem Wetter geöffnet.

Ein Besuch der sich sicher lohnt.