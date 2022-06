Das Donauinselfest 2022 begann mit tausenden Besucherinnen und Besuchern bei bestem Wetter und zahlreichen Stars. Mit dabei war auch Mathea, die ihre Fans auf der Ö3-Festbühne lautstark zum Jubeln brachte.

WIEN. Internationale und nationale Musik- und vor allem Festivalfans kamen am Freitag, am ersten Tag des Donauinselfestes 2022, angereist, um sich unter anderem eine Künstlerin anzusehen, deren Karriere derzeit nicht besser laufen könnte: Mathea. Der BezirksZeitung gab sie ein exklusives Interview, in dem sie ihre persönliche Erinnerungen an das Fest schilderte und ihre weiteren musikalischen Pläne verriet.

Mathea überzeugte mit Stimme und Outfit. Eine Feuershow heizte die Stimmung noch an.

"Ich war schon vor zwei Jahren am Donauinselfest und freue mich zurück zu sein. Für mich als Popartist ist die Ö3-Hauptbühne was besonderes", so die junge Sängerin, die das Donauinselfest auch privat gerne in der Vergangenheit mit Freundinnen und Freunden besuchte.

Feurige Live-Show mit vielen Hits

Damals hat sie noch davon geträumt einmal auf der Festbühne vor tausenden von Leuten zu stehen. Dieser Traum hat sich nun für sie erfüllt. Das ausgelassene Publikum sang jeden ihrer Hits mit. Darunter auch ich erster namens "2x".

Mathea war um 19.15 Uhr am Start auf der Ö3-Bühne und sang auch ihren Hit "2x".

"Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich, dass es ein schwieriger Weg nach oben werden würde. Das es dann doch schneller ging, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin sehr dankbar dafür", denkt Mathea an ihre Anfänge zurück.

Mathea (li.) im Interview vor ihrem Auftritt beim diesjährigen Donauinselfest.

Momentan arbeitet sie an neuen Song und steht in voller Erwartung an ihre kommende Tour Ende August, die sie durch Deutschland und Österreich führt. Für Newcomer hatte sie auch einen Tip: "Egal wie viel man zu tun hat im Leben. Man muss sich Zeit einräumen für seine Träume. Und wenn eine Musikkarriere das Ziel ist, sollte man jeden Tag Musik machen und nicht aufgeben."



