Informationen zu Online Casinos in Österreich

In Österreich wird über ein neues Glücksspielgesetz diskutiert welches mehr Klarheit und eine vernünftige Regelung besonders für Online Casinos schaffen soll. Vor allem ausländische Anbieter fürchten, dass Ihnen wie in Deutschland, starke Konsequenzen drohen. In Österreich hat der Staat das Monopol Glücksspiel in realen Spielbanken aber auch im Internet anzubieten. Bei Letzteren gibt es aber für die meisten Spieler keine Grenzen und vor allem keine Grenzkontrollen. Ein Online Casino aus einem anderen Land öffnet genauso schnell auf dem PC oder Smartphone, wie es das heimische win2day tut.

Zahlen zum Glücksspiel in Österreich

Die Zahl der Kunden im Online Gambling steigt weltweit. Aufgrund der momentanen Pandemie steigen diese Zahlen in den letzten Zwei Jahren schneller als in der Zeit davor. Im Jahr 2020 wurden in Online Casinos in Österreich etwa 284 Millionen Euro Umgesetzt. Damit liegt man zum ersten Mal knapp vor den Sportwetten, welche auf einen Umsatz von 283 Millionen Euro kommen. Der größte Umsatz wird traditionell bei den Lotterien gemacht. Dieser lag 2020 bei 680 Millionen Euro.

Eine repräsentative Umfrage hat ergeben, dass über 40% der Österreicher mindestens einmal im Jahr an Glücksspielen teilnehmen. 25% der Befragten mögen Online Glücksspiel und finden es spannend und unterhaltsam. 28% lehnen es ab. 47% enthielten sich der Stimme.

Die gesamte Glücksspielbranche konnte in Österreich 2020 einen Bruttoertrag von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Dies bezieht sich auf Different zwischen Einnahmen und Auszahlungen vor Steuern und Abschreibungen. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwas rückläufig. Das ist mit der Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der realen Casinos und Spielhallen zu tun. Dir Umsätze Online stiegen hingegen überproportional.

Rechtliche Lage in Österreich

Die rechtliche Lage in Österreich ist etwas unübersichtlich und verzwickt. Im Gegensatz zu Deutschland zählen Sportwetten nicht zum Glücksspiel, da es hier nicht nur auf Glück, sondern auch auf Fachwissen und Analysen ankommt. Das sollte die Gesetzgebung eigentlich einfacher als In Deutschland machen, möge man meinen.

In Österreich wird aber zwischen kleinem und großem Glücksspiel unterschieden. Lizenzen für das kleine Spiel, offiziell „Landesausspielung mit Glücksspielautomaten“ genannt, können von den Bundesländern vergeben werden. In Lokalen dürfen bis zu 3 Automaten stehen. Hier gilt ein Höchsteinsatz von 1 EUR mit einem Maximalgewinn von 1.000 EUR. In Spielsalons kann der maximale Einsatz 10 EUR und der Höchstgewinn 10.000 EUR betragen. Das Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erlauben das kleine Spiel, in Wien, Salzburg, Tirol und im Vorarlberg ist es verboten.

Dies hat zwar nichts direkt mit Online Glücksspiel zu tun, soll jedoch die komplizierte Lage der momentanen Gesetzgebung in Österreich verdeutlichen.

Legale Online Casinos in Österreich

Hier befindet man sich in einer Grauzone, welche die Gerichte beschäftigen. Grundsätzlich operieren Online Casinos, welche keine Lizenz in Österreich haben illegal. Dagegen argumentieren einige, dass dies nicht dem EU-Recht entspricht, da es in der Europäischen Union das Recht der Dienstleisterfreiheit gibt. Während die Gerichte in Österreich klar Stellung hierzu beziehen, herrscht auf europäischer Ebene und in Brüssel eher Stillschweigen. Ein Problem

Das Argument, dass viele Casinos eine EU-Lizenz besitzen, ist hingegen schlicht und ergreifend falsch. Die EU stellt nämlich keine Lizenzen aus. Meistens ist mit der EU-Lizenz die Lizenz der Malta Gaming Authority gemeint. Diese gilt als eine sehr strenge Behörde, welche hohe Anforderungen an die Casinos stellt und auch unangekündigte Kontrollen durchführt. Dennoch gilt, dass das Glücksspielwesen europaweit nicht harmonisiert ist und es keine europaweite Gültigkeit von Glücksspiellizenzen gibt.

Allerdings verstößt es gegen das EU-Recht das staatliche Glücksspielmonopol als Begründung zur Blockade oder dem Ausschluss ausländischer Anbieter aufzuführen. Daher ist eine neue Regelung des österreichischen Glücksspielgesetzes dringend notwendig.

So sieht die Realität aus

Aufgrund der unklaren Gesetzeslage kann man von einer „Duldung“ von ausländischen Online Casino Betreibern in Österreich sprechen, solange diese unter Lizenz aus einem Land der europäischen Union betrieben werden. Bis es eine Gesetzesänderung oder eine endgültige richterliche Entscheidung gibt wird es auch zu keinem Geoblocking dieser Anbieter kommen.

Neben der Tatsache, dass die Regierung diese Anbieter offiziell natürlich nicht in Österreich aktiv sehen möchte, gibt es aber auch eine Kehrseite der Medaille. Während Gewinne aus Glücksspiel für Spieler steuerfrei sind, werden die Casinos selbst jedoch zur Kasse gezogen. In dem letzten 10 Jahren wurden über 160 Millionen Euro an Steuern von ausländischen Anbietern in Österreich gezahlt. Das ist natürlich ein sehr gutes Argument für eine „Duldung“ und dafür, dass man es mit einem neuen Gesetz vielleicht nicht ganz so eilig hat.