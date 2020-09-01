Lunar Meteorite
Лунный метеорит Анортозит Базальт или другой очень редкий ахондрит
Обратите внимание на текстуру образца
Очень красивый внутри, вы можете увидеть это на фото
Цена за грамм
* Большой ассортимент ахондритов, лунных, астероидных и марсианских метеоритов * Марсианские метеориты * Редкие образцы, цены недорогие
* Вот только некоторые образцы
* Дополнительные скидки, акции
* Огромный выбор ахондритов
* Свяжитесь с нами по whatapp или напрямую> 89385360826
Kommentare
Du möchtest kommentieren?
Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.