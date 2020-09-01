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Paul Mercury
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Lunar Meteorite

  • 1. September 2020, 11:38 Uhr
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4Bilder

Лунный метеорит Анортозит Базальт или другой очень редкий ахондрит
Обратите внимание на текстуру образца
Очень красивый внутри, вы можете увидеть это на фото
Цена за грамм
* Большой ассортимент ахондритов, лунных, астероидных и марсианских метеоритов * Марсианские метеориты * Редкие образцы, цены недорогие
* Вот только некоторые образцы
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* Огромный выбор ахондритов
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