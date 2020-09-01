Lunar Meteorite

Лунный метеорит Анортозит Базальт или другой очень редкий ахондрит

Обратите внимание на текстуру образца

Очень красивый внутри, вы можете увидеть это на фото

Цена за грамм

* Большой ассортимент ахондритов, лунных, астероидных и марсианских метеоритов * Марсианские метеориты * Редкие образцы, цены недорогие

* Вот только некоторые образцы

* Дополнительные скидки, акции

* Огромный выбор ахондритов

* Свяжитесь с нами по whatapp или напрямую> 89385360826