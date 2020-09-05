Martian Meteorite

Марсианский метеорит, шерготит

или другой ахондрит,

Редкий образец

Фрагмент метеорного дождя

Самый большой осколок дождя ~ 400 граммов

Черная отчетливая кора плавления

Вероятный основной минеральный состав пироксен, оливин, плагиоклаз, голубинит, замещенный плагиоклаз черный маскелинит, как наиболее важный диагностический признак Марсианские метеориты

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