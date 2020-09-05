Martian Meteorite
Марсианский метеорит, шерготит
или другой ахондрит,
Редкий образец
Фрагмент метеорного дождя
Самый большой осколок дождя ~ 400 граммов
Черная отчетливая кора плавления
Вероятный основной минеральный состав пироксен, оливин, плагиоклаз, голубинит, замещенный плагиоклаз черный маскелинит, как наиболее важный диагностический признак Марсианские метеориты
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