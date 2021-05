Bei uns bekommst du wertvolle und interessante Nachrichten aus deiner näheren Umgebung, bist immer top über Veranstaltungen im Bezirk informiert und findest attraktive Gewinnspiele. Sei auch du näher dran und sichere dir die wichtigsten Infos aus deiner Region mit dem meinbezirk.at-Newsletter.

Denn unter allen bis zum Stichtag am 31.06.2021, 23:59 Uhr, aufrechten meinbezirk.at-Newsletter-Abonnenten, verlosen wir folgende tolle Preise:

1. Rockstar Menü für 4 Personen

ENDLICH WIEDER BURGER, FRIES & CO IM HARD ROCK CAFE VIENNA

Die Wiedereröffnung der Gastronomie war das Highlight im Mai für viele, war die Sehnsucht nach einem Besuch im Lieblingslokal schon riesig. Das Hard Rock Cafe Vienna freut sich, endlich wieder Gäste im Restaurant und auf der Terrasse begrüßen zu dürfen. Saftige Burger, knusprige Fries und erfrischende Cocktails warten auf alle großen und kleinen Rockstars. Ob mit der ganzen Familie, den besten Freunden oder den liebsten Kollegen: Das Hard Rock Cafe ist immer einen Besuch wert. Wir verlosen einen Tisch für 4 Personen mit einem 3-Gänge-Menü inklusive Getränk, um die Gastro-Öffnung bei Appetizer, Hauptspeise und Dessert ganz nach US-amerikanischem Stil richtig zu genießen.

Foto: Philipp Lipiarski

hochgeladen von Thomas Haas

2. In-Ear Bluetooth-Kopfhörer CX SPORT von Sennheiser

Mehr Spaß beim Workout durch brillanten Klang

Sennheisers Sportkopfhörer CX SPORT bietet eine Freiheit des kabellosen Hörens mit hoher Klangqualität sowie zahlreiche Bedienfunktionen in einem ultraleichten, schweiß- und spritzwassergeschützten Design. Seine Multi-Connection-Fähigkeit ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit bis zu zwei Geräten. Bluetooth 4.2 und Qualcomm® apt-X™ sorgen dabei für kompromisslose Audioqualität. Der CX SPORT macht jede Bewegung mit: Durch die ergonomisch geformten Ohrfinnen bleibt der Sportkopfhörer sicher im Ohr. Das Verbindungskabel zwischen den beiden Ohrhörern kann im Nacken oder vor dem Hals getragen und über einen Kabeltrenner auf die gewünschte Länge gebracht werden. Für zusätzlichen Halt kann der CX SPORT auch mithilfe eines optionalen Clips am Trainingsshirt befestigt werden und wird so zur idealen Sportbegleitung!

Foto: Sennheiser

hochgeladen von Thomas Haas

Hinweise zum Gewinnspiel

Pro Teilnehmer wird nur eine Bestellung des meinbezirk.at-Newsletters berücksichtigt. Gewinner werden auf die bei der Anmeldung zum meinbezirk.at-Newsletter bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn du schon den meinbezirk.at-Newsletter abonniert hast, nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Willst du nicht am Gewinnspiel teilnehmen, dann kannst du der Teilnahme an der Verlosung widersprechen, indem du ein eMail mit NEIN an folgende eMail-Adresse: bz-gewinnspiel@bezirkszeitung.at schickst.

Hier geht’s zu den Datenschutzinfos der Verlosung.