Ob Prosecco, Chorizo, Pasta oder Durian: Jedes Land hat seine ganz eigenen Spezialitäten. Die bz-Wiener Bezirkszeitung unternimmt eine kulinarische Weltreise durch Wiens Bezirke.



WIEN. 23 Wiener Bezirke, 23 Wiener Feinkostgeschäfte: Die bz-Wiener Bezirkszeitunbg reist mit Ihnen vom Waldviertel über Portugal bis nach Thailand. Viel Spaß beim Durchkosten!

1. Bezirk:

Für einen Trip nach Frankreich empfiehlt sich das "Beaulieu" (Herrengasse 14). Das Bistro und Delikatessengeschäft lässt frankophile Herzen höherschlagen.

2. Bezirk:

In der Krummbaumgasse 12 befindet sich das "Hadar", ein kleiner koscherer Supermarkt. Dort bekommt man neben Humus und Falafel zahlreiche koschere Produkte.

3. Bezirk:

Spanische und portugiesische Delikatessen kann man im "Colono" (Landstraßer Hauptstraße 6) nicht nur kaufen, sondern auch gleich vor Ort verkosten.

4. Bezirk:

Seit 1996 hat sich "Bobby’s Foodstore" (Schleifmühlgasse 8) ganz der britischen und amerikanischen Esskultur verschrieben.

5. Bezirk:

Subirer Edelbrand, Riebelmais und Spätzlemehl: Im "Grundbira" (Margaretenstraße 78) werden ausschließlich Vorarlberger Spezialitäten verkauft.

6. Bezirk:

Hellas in Mariahilf: Das "Rosmarin" (Barnabitengasse 6) verführt mit Oliven und Olivenöl vom Peloponnes, Bottarga aus Mesolongi und Pistazien aus Ägina.

7. Bezirk:

Kroatienliebhaber kommen im "Delikroat" in der Neubaugasse 60 auf ihre Kosten. Neu im Sortiment: Turopolje-Speck.

8. Bezirk:

Vom klassischen Raclette bis zu Aarewasser: Feinsten Schweizer Käse gibt es bei "Jumi" in der Lange Gasse 28.

9. Bezirk:

Alsergrund meets Russia: Das "Buratino" (Alserbachstraße 22) bietet neben russischen Lebensmitteln auch mehr als 150 verschiedene Wodkasorten. Na dann, Prost!

10. Bezirk:

Bulgarische Spezialitäten erhält man im "BG Supermarket" in der Laaer-Berg-Straße 3.

11. Bezirk:

Mediterrane Köstlichkeiten erwarten die Kunden bei "Dem’s Gourmet" im Huma Eleven (Landwehrstraße 6).

12. Bezirk:

Fans exotischer Lebensmittel sind im "Matha Supermarket" (Wilhelmstraße 43) genau richtig. Dort findet man Spezialitäten aus mehr als 26 Ländern.

13. Bezirk:

Von Österreich über Italien bis nach Australien kann man in der Vinothek "1130Wein" (Lainzer Straße 1) reisen.

14. Bezirk:

Was für eine Mischung: Traisentaler Fruchtsäfte, Gailtaler Speck und Straußensalami aus dem Waldviertel gibt es bei "Feinkost Aschauer" (Linzer Straße 254).

15. Bezirk:

Von Durian bis Jackfruit: Thailandfans sollten im "Talad Thai Shop" in der Schweglerstraße 19 vorbeischauen.

16. Bezirk:

Bei "Gourmet Croatia" in der Ottakringer Straße 21 gibt es den Weinklassiker Graševina, Panceta und diverse Trüffelspezialitäten aus ­Istrien.

17. Bezirk:

Bella Italia in Hernals: Das "O’Sfizio" in der Kalvarienberggasse 36 ist Ristorante und Delikatessengeschäft in einem.

18. Bezirk:

Wein, Portwein und portugiesische Fischdosen hat das "Loja Portuguez" (Gersthofer Straße 8) im Angebot.

19. Bezirk:

Bei "Andi’s Bauernschmankerl" (Heiligenstädter Straße 90–92) gibt es Köstlichkeiten aus dem Wein- und Waldviertel.

20. Bezirk:

Am Allerheiligenplatz 6 befindet sich mit dem "Doga" einer der charmantesten türkischen Supermärkte Wiens.

21. Bezirk:

Die kulinarische Vielfalt asiatischer Länder erwartet Genießer im "Josco Asian Supermarket" am Franz-Jonas-Platz 11.

22. Bezirk:

Von Pierogi bis Büffelgraswodka: Das und noch viel mehr bietet "Polnische Delikatessen" in der Langobardenstraße 126.



23. Bezirk:

Im "Stastino" (Einkaufszentrum Riverside, Breitenfurter Straße 372) kann man nicht nur essen, sondern auch hausgemachte und regionale Delikatessen für daheim besorgen.