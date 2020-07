Mit der bz zur Banksy-Ausstellung in den Sofiensälen!

Banksy ist der wahrscheinlich berühmteste und wohl auch mysteriöseste Sprayer der Welt: Seine Identität hält der britische Künstler bis dato streng geheim, aber mit seinen Werken ist er auf der ganzen Welt bekannt. Diese können nun auch in Wien bestaunt werden: Bis 4. Oktober macht die Wanderausstellung "The Art Of Banksy" in den Sofiensälen (3., Marxergasse 17) Station. Neben mehr als 100 Arbeiten Banksys, die als Fotografien oder Drucke zu sehen sind, gibt eine Doku Einblicke in sein Leben und Schaffen. Ein interaktiver Part der Ausstellung versetzt die Besucher in Form eines Rollenspiels direkt in die Welt der Sprayer.

Mo.–Fr. 12–22 Uhr, Sa., So. 10–22 Uhr. Karten (ab 17 Euro) unter www.oeticket.com, Infos unter www.artofbanksy.at

