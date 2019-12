Was lässt sich im Dezember ablichten? Was bietet ein gutes Motiv? Für unsere Regionauten keine Fragen, über die man sich großartig den Kopf zerbrechen muss.

Die besinnlichlichste Zeit des Jahres bietet nicht nur Christkindlmärkte als Motiv an. Auch abseits der Adventmärkte gibt es viel zu entdecken. Es lohnt sich also mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen, Neues zu entdecken und in Szene zu setzen. Dass das Spaß macht und schön anzusehen ist, beweisen uns die Regionauten monatlich.

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme bei folgenden Regionauten:

Poldi Lembcke, Lieselotte Fleck, Gabriele Hubich, Renate Blatterer, Heinrich Moser, Ottilie Ebner, Martin Jordan, Grete G. Guebitz , Christa Posch, Alois Fischer, Guenter Pokar, Gerhard Singer, Mario Garlant, Ernst Plank, Helmut Gring, Alfred Kafka, Gabriele Hovezak, Tomislav Josipovic, Alina-Magdalena Kühnlein, Robert Trakl, Karl B., Elisabeth Pillendorfer, Anna Dobnik, Christian Weimann und Josef Samuel.

