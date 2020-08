Eintopf im Sommer? So ein richtig deftiges und schweres Ding? Bei 30 Grad im Schatten? Geht gar nicht, oder? Stimmt! Aber wie würde es denn aussehen, wenn man mit einem ganz leichten Eintopf um die Ecke kommt? Mit feinsten Zutaten? Die nach dem Genuss nicht wie Steine im Bauch liegen. Hier kommt ein Rezept für alle, die auch im Hochsommer nicht auf einen Eintopf verzichten wollen.

ÖSTERREICH. Was macht diesen Sommereintopf so besonders?Es sind zwei Merkmale, die den Eintopf zu einer leichten und feinen Nummer werden lassen: Zum einen befinden sich sehr wenige Kohlenhydrate unter den Zutaten. Es wird auf Kartoffeln, Kichererbsen, Bohnen oder auch Linsen

verzichtet. Dafür in den Hauptrollen: Roastbeef, Hummer und leckeres Gemüse.

Surf & Turf

Die Kombination aus Hummer und Roastbeef macht den Eintopf übrigens zu einem Surf & Turf – Gericht. Wer im Restaurant Surf & Turf bestellt bekommt ein Rindersteak (Entrecote, Lungenbraten oder Roastbeef) sowie Krustentiere (Hummer, Garnelen oder Scampi) serviert. Ableiten lässt sich dies davon, dass "Surf" fürs Meer steht, wo Krustentiere beheimatet sind. Und "Turf" weist auf den Rasen hin, auf welchem die Rinder weiden. Neben diesen klassischen Surf &

Turf Gerichten, die meist mit Pommes Frites serviert werden, gibt es zum Beispiel auch den Surf & Turf Burger und seit neuestem eben diese Weltneuheit: den Surf & Turf Eintopf.



Minimale Zubereitungszeit

Das Schöne an diesem Gericht ist: Alle Zutaten (bis auf den Hummer – wer hier lieber Garnelen oder Scampi verwendet soll das bitte machen) in mundgerechte Stücke schneiden. Anschließend nach und nach im Topf anbraten und mit Gemüsebrühe aufgießen. Alles für 45 Minuten köcheln lassen und die letzten 15 Minuten noch die Krustentiere hinzugeben. Das war’s schon. Ein

sommerlicher Eintopf in einer guten Stunde. Was will man mehr?



Die Abwandlung für den Winter

Wer zum Beispiel diesen luxuriösen Eintopf in sein Silvestermenü einbauen will, hat nicht mit Außen-Temperaturen um die 30 Grad zu kämpfen – es sei man verbringt sein Silvester in Australien. Dann besteht die Möglichkeit mit Kartoffeln oder Kichererbsen zu operieren, die bringen ein wenig mehr "Kraft" mit in diesen Eintopf – und schon hat man einen sehr luxuriösen

Wintereintopf.

Allgemeine Informationen

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 60 Minuten

Zutaten

500g Lungenbraten

500g Hummer (vorgekocht)

2 Zwiebeln

2 Paprika

2 Zucchini

100g Erbsen

2 Chilischoten (mittelscharf)

4 Knoblauchzehen

500 ml passierte Paradeiser

1 Bund Thymian

5 Blätter Salbei

1l Gemüsebrühe

3EL Sonnenblumenöl

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Zubereitung

1. Zuerst den Lungenbraten in mundgerechte Stücke schneiden sowie die Zwiebeln würfeln und den Knoblauch und die Chilischoten fein hacken.

2. Das Fleisch kurz und scharf anbraten.

3. Dann die Zwiebeln, den Knoblauch und die Chilis unterrühren um sie auch etwas anzubraten.

4. Anschließend Paprika und Zucchini dazugeben, ebenso die Erbsen.

5. Nun werden nur noch die passierten Tomaten hinzugegeben, mit der Gemüsebrühe aufgegossen, sowie die Salbeiblätter und den Thymian im Ganzen untergerührt.

6. Bei geschlossenem Deckel 45 Minuten köcheln lassen

7. Abgeschmeckt wird mit Salz und Pfeffer.

8. Danach kommt der Hummer noch für 15 Minuten zum Erhitzen in den Topf.

9. Mit einem Klecks Sauerrahm servieren.

